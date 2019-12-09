2019-12-09T13:10:39+03:00
Умные вещи

Russian Internet Week 2019 — конференция и выставка высоких технологий

12-13 декабря в Москве, в Центре Международной Торговли пройдет Russian Internet Week (RIW 2019)
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RIW уже в 12 раз объединит крупных отраслевых игроков, их проекты, инвесторов и представителей государства. RIW зарекомендовал себя как экспертная и образовательная площадка для конструктивного профессионального диалога, межотраслевого общения, диалога с властью, обмена опытом и достижениями ИТ-сферы.

Опираясь на опыт предыдущих лет и запрос со стороны отрасли, в 2019 году RIW ставит перед собой задачу стать центральной площадкой диалога государства и бизнеса, что отражается в программе форума и специальных мероприятиях. С 2019 года RIW приобретает статус важнейшего профессионального GR-мероприятия ИТ-отрасли.

Кто выступит

Отраслевые игроки (интернет, телеком, медиа, софт, ИТ), игроки отраслей цифровой экономики, представители органов госвласти, эксперты – более 400 спикеров за 2 дня работы в 10 залах.

Вот некоторые из них:

Эдуард Лысенко (ДИТ Москвы)

Сергей Плуготаренко (РАЭК)

Виталий Быков (Red Keds)

Ольга Берек (Национальная ассоциация блогеров)

Эльза Ганеева (Microsoft)

Марина Жунич (Google)

Илья Варламов (Авторские медиа»)

Андрей Воробьев (Координационный центр доменов RU / РФ)

Алексей Раменский (Тэглайн)

Светлана Ерохнович (Rassvet.digital)

Артем Кей (блогер)

Андрей Нестеров (Триколор)

Кети Сапович (РОЦИТ)

Сергей Гребенников (РОЦИТ)

Евгений Ягнятинский (Procter & Gamble)

Федор Вирин (Data Insight)

Константин Маслов (Goods.ru)

Сергей Томилов (Одноклассники.ру)

Василий Чёрный (Brand Analytics)

Денис Бурлаков (RBK Money)

Роман Кумар Виас (Qmarketing)

Константин Найчуков (eLama)

Алина Осипова (Vivienne Sabo)

Татьяна Иванова (Hello, blogger)

Александр Кукса (SALO)

О чем пойдет речь / Блок-конференции

Digital Ads

Influencer Marketing

Digital Transformation / Цифровая экономика

PR, GR and Media

Малый и средний бизнес

Product Day

Tech Show Day

eCom Day

Sharing economy day

SMB Day

Все темы и блок-конференции: www.riw.moscow/program/

Где и когда

Центр Международной Торговли, Краснопресненская набережная, 12

12-13 декабря, 10:00

ИСТОЧНИК KP.RU

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