2019-12-09T14:56:39+03:00
Экономика

Эксперт: экономика России может упасть на 1,5% из-за торговой войны Китая и США

Доктор наук Сергей Буранок рассказал «КП» об опасных последствиях битвы титанов у наших восточных границ
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Работница китайской фабрики по производству одежды на смене.Работница китайской фабрики по производству одежды на смене.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Простите за журналистский штамп, Трамп разбушевался. И на днях призвал Всемирный банк перестать выдавать кредиты Китаю. Причина выпада понятна: две страны уже больше года ведут таможенную войну и каждую неделю обмениваются экономическими ударами. Например, сегодня Пекин запретил госучреждениям использовать зарубежные (читай американские) компьютеры и программы.

А какие риски эта битва титанов таит для России? Может, бурый медведь, глядя на войну дракона и белоголового орлана, наловит ещё больше рыбы? Увы, как сообщил «КП» эксперт-китаист, доктор исторических наук Сергей Буранок, для нас последствия могут быть плачевными:

— В зависимости от системы подсчёта, можно спорить, у кого экономика по размеру на первом месте в мире, а у кого на втором. Но при любом раскладе это будут США и Китай — на пару у них 40% ВВП земного шара. И даже небольшой конфликт между двумя такими титанами заденет и других игроков. Особенно Россию, ведь мы сильно завязаны на КНР. Товарооборот с этой страной за 2018 год превысил $100 млрд, а с недавним запуском российско-китайского газопровода «Сила Сибири» возрастёт ещё больше.

Я слышал много ура-патриотических мнений: мол, конфликт Пекина и Вашингтона нам выгоден. Но давайте взглянем на цифры. До начала торговой войны один только экспорт Китая в США в 6,3 раза превышал ВЕСЬ товарооборот РФ-КНР. Но теперь на весь китайский ввоз Белый дом ввёл заградительный пошлины. Тысячи наименований, в том числе соль экономики — высокотехнологичные товары! Пекин попытался ответить зеркально, но оказалось, что экспортных позиций из США в Китай — чуть больше сотни, и в основном — сельскохозяйственная продукция. У кого в таможенной войне преимущество — посудите сами.

Впрочем, даже не это главная проблема. Что делать Пекину, где брать покупателей для своих товаров аж на $630 млрд? Переориентироваться? Куда? Российский рынок таких объёмов китайского экспорта просто не переварит, а в других частях света наших восточных друзей не ждут. Значит, Жёлтому дракону придётся сокращать промпроизводство, как следствие, покупать меньше сырья и энергоносителей из России (а это и есть её основная статья экспорта на Восток). Последствия могут быть плачевными. По подсчётам экономистов из газеты New York Times, российский ВВП из-за этого рискует упасть на 1-1,5%. Так что лучше бы двум титанам всё-таки помириться, — полагает эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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