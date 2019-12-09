2019-12-09T14:56:39+03:00
Экономика

Неприкосновенный доход: Взыскивать долги с пенсий и минимальных зарплат запретят

Законопроекты об этом подготовили в Минэкономразвития и согласовали в Минтруде
Андрей ЗАЙЦЕВ
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Чиновники нашли еще один способ бороться с бедностью. Малоимущих, по сути, будут освобождать от плохих долгов.Чиновники нашли еще один способ бороться с бедностью. Малоимущих, по сути, будут освобождать от плохих долгов.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Чиновники нашли еще один способ бороться с бедностью. Малоимущих, по сути, будут освобождать от плохих долгов. В правительстве предлагают внести несколько поправок в действующие законы. По ним судебные приставы не смогут взыскивать долги с пенсионеров и с тех, кто зарабатывает меньше прожиточного минимума.

Напомним, сейчас ограничений, по сути, нет. Вся зарплата горе-должника может списываться в счет погашения задолженности. То же самое касается и пенсий. Но авторы законопроекта считают, что это неправильно и противоречит Конституции. По их мнению, неприкосновенность нужно наложить на страховую, накопительную и военную пенсии, а также на выплаты по больничному листу. С этих сумм нельзя будет взыскивать ни рубля.

Исключения - алименты, долги по «коммуналке», обязательства по возмещению ущерба после преступления, уплата административных и судебных штрафов. Но и их нельзя будет взыскивать в том случае, если пенсия не превышает прожиточный минимум.

Такое же послабление предлагается сделать и для работающих граждан. Судебные приставы могут взыскать любое количество денег, но прожиточный минимум у человека должен оставаться всегда.

В среднем прожиточный минимум в России составляет около 12 тысяч рублей для трудоспособного населения и около 9 тысяч рублей для пенсионеров. В каждом регионе он свой. Зависит от стоимости минимального набора товаров в той или иной местности. Если законопроекты примут, они вступят в силу через 18 месяцев после подписания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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