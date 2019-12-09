2019-12-09T15:43:23+03:00
Общество

"Только помогая людям, я могу жить": Учительница победила рак и создала волонтерский отряд

Добровольцы помогают приютам для бездомных животных, занимаются с детьми, очищают лес от мусора, поддерживают ветеранов и проводят еще десятки акций
Александра ЩЕТКИНА
Поделиться:
На Наталью Фуфаеву большое впечатление произвела встреча с волонтерами в ЕкатеринбургеНа Наталью Фуфаеву большое впечатление произвела встреча с волонтерами в ЕкатеринбургеФото: Из личного архива
Изменить размер текста:

«Я волонтёр и этим горжусь! Но все началось совсем не с волонтерской акции, а со встречи, которая изменила мою жизнь», — рассказывает Наталья Фуфаева, педагог Псковского агротехнического колледжа.

За 35 лет стажа Наталья приобрела большой опыт участия в сотнях мероприятиях городского, областного и даже всероссийского масштаба. «Я всегда любила свою работу: студентов, коллег. Отдавала всю себя полностью, до самозабвения. И всегда стремилась быть впереди «планеты всей»: участвовала со студентами во всех конкурсах, в которых можно было прославить своё учебное заведение, показать новые методики работы, лучшие практики».

Активная работа Натальи не прошла даром. В 2012 году колледж занял 2 место во Всероссийском смотре — конкурсе профессиональных образовательных учреждений за «Лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов». Награждение было в Екатеринбурге, куда Наталья отправилась сама.

«Мысли были разные: «Как я буду в чужом городе, да ещё так далеко?» Прилетел в Екатеринбург, а в аэропорту меня встретила девушка-студентка. Как оказалось — волонтёр Уральского Федерального Университета. И все дни пребывания в Екатеринбурге, она сопровождала меня везде: утром встречала своей милой улыбкой в гостинице; заботливо спрашивала: «Всё ли хорошо?». После семинаров провожала в отель. И было так спокойно, не чувствовалось, что ты за 2,5 тысячи километров от родного дома. Так я впервые познакомилась с такой деятельностью, как волонтёрство. Но до глубины души, я была тронута, когда там же, в Екатеринбурге, гуляя, я встретила маленьких детей, которые поздравляли всех прохожих с Днем Доброты, раздавали фрукты и говорили добрые слова. У праздника есть свой символ — открытое сердце. В этот день принято дарить цветы. Это было очень мило и трогательно!» — рассказывает Наталья.

После командировки Наталья задумалась о добровольчестве и решила начать со студентов. Первыми шагами было проведение в детских садах спортивных развлечений и праздников, мастер-классов по изготовлению новогодних подарков, посещение ветеранов и оказание им посильной помощи, уборка леса. «Идеи появлялись одна за другой, — вспоминает Наталья. — Но самое главное, я находила поддержку среди студентов, которые откликались на все мои предложения».

Жизнь Натальи изменилась, когда ей поставили тяжелый диагноз – рак крови. Началось лечение, химиотерапия, трансплантация костного мозга. «Даже когда я лежала в клинике после высокодозной «химии», мысли о работе не покидали никогда. Хотелось скорее вернуться в «строй». В больнице Наталья познакомилась с волонтёрами, которые поддерживали больных, приходили, ухаживали, помогали добрым словом. Несмотря на тяжелое лечение Наталья продолжала общаться со своими студентами, которые уже самостоятельно вели организовывали волонтерские мероприятия.

Волонтёрский отряд «Надежда» Фото: Из личного архива

Волонтёрский отряд «Надежда»Фото: Из личного архива

Борьба с раком завершилась успешно и после выписки из больницы Наталья вернулась к работе с желанием организовать волонтёрский отряд «Надежда»:

«Надежда на жизнь, надежда на продолжение работы, надежда на развитие волонтерства, — отмечает Наталья. — Начали «волонтёрить» по полной программе. Сейчас у нас много работы. Участвуем в движении «Круг жизни», акциях «Обменяй макулатуру на саженцы», помогаем приютам для бездомных животных, занимаемся с детьми, очищаем лес от мусора, поддерживаем ветеранов и многое другое».

В прошлом году, который был объявлен в России Годом Добровольца, отряд «Надежда» расширил свою деятельность. Теперь в арсенале волонтерского движения мероприятия экологического, православного, событийного характера и по здоровому образу жизни, также есть патриотическое направления и чемпионат «Абилимпикс».

«Тяжело осознавать, что я отношусь к категории людей с инвалидностью. Признаюсь, не всегда хватает сил на поездки на Форумы, но я знаю, что мои волонтёры сами справятся с любым заданием. Ведь только помогая людям, находясь рядом с молодёжью, я могу жить. В планах воспитать новое поколение добровольцев, создать отряд «Серебряных волонтёров» в нашем колледже — вот главная моя задача», - говорит Наталья.

За время работы волонтерского отряда «Надежда» колледж занял первое место в городском конкурсе по добровольческой работе в Пскове, участвовал в форумах губернатора, по здоровому образу жизни, в Форуме «Добро на северо-западе». С проектом «Здоровое поколение-сильный регион» отряд вошел в полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец РФ», стал участником Всероссийского конкурса «Лучший экологический волонтёрский отряд» и многих других мероприятиях.

«Теперь, когда работа налажена и вошла в своё русло, я понемногу душевно успокаиваюсь, зная, что жизнь прожита не зря. Есть преемники, которые помогают руководить отрядом. Я горжусь своими волонтёрами: добрыми, отзывчивыми, готовыми в любую минуту придти на помощь! Не представляю жизни без своего любимого отряда. Как говорится в официальной декларации объединения добровольцев, «мы будем стремиться создать более добрый и более полный сочувствия мир». Творить добро совсем не сложно, а результат вознаградит вас сторицей!».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
“Жить по зову сердца и по совести”: В Москве наградили людей рабочих профессий, которые спасают жизни и помогают другим
Одни совершают подвиг каждый день - воспитывают приемных детей, защищают природу, сдают кровь… Другие - пришли на выручку тогда, когда это было необходимо
Новости 24
Зимний сезон на курорте «Роза Хутор» стартует на неделю раньше
В Госдуме оценили планы Польши и Украины по совместной добыче газа
Владимир Путин прилетел на «нормандский саммит» в Париж
Конвоиры банды "GTA" получили условные сроки за попытку побега заключенных
В суде Великобритании начались слушания по долгу Украины перед Россией в 3 миллиарда долларов
ВАДА отстранит 145 российских спортсменов с подозрительными пробами
Дмитрий Медведев заявил, что решение ВАДА нужно оспаривать
Кубанские виноделы завоевали первые места на международном конкурсе в Израиле
Трамп назвал Украину «каким-то местом»
На руководящих постах в России стало больше женщин
В МИД России сообщили об усилении давления ФБР на россиян в США
«Приятно иметь дело с джентльменами»: Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Владимиром Путиным
Россия обжалует решение ВАДА в спортивном арбитраже
За несколько часов в Италии зафиксировано более 30 землетрясений
Эксперт предупредил о необходимости аккуратного перехода на электронные договоры продажи авто
Солнечная морозная зима придёт в Москву 12 декабря
Суд снял арест с активов Абызова на сумму более 1 миллиарда рублей