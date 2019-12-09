"Только помогая людям, я могу жить": Учительница победила рак и создала волонтерский отряд

«Я волонтёр и этим горжусь! Но все началось совсем не с волонтерской акции, а со встречи, которая изменила мою жизнь», — рассказывает Наталья Фуфаева, педагог Псковского агротехнического колледжа.

За 35 лет стажа Наталья приобрела большой опыт участия в сотнях мероприятиях городского, областного и даже всероссийского масштаба. «Я всегда любила свою работу: студентов, коллег. Отдавала всю себя полностью, до самозабвения. И всегда стремилась быть впереди «планеты всей»: участвовала со студентами во всех конкурсах, в которых можно было прославить своё учебное заведение, показать новые методики работы, лучшие практики».

Активная работа Натальи не прошла даром. В 2012 году колледж занял 2 место во Всероссийском смотре — конкурсе профессиональных образовательных учреждений за «Лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов». Награждение было в Екатеринбурге, куда Наталья отправилась сама.

«Мысли были разные: «Как я буду в чужом городе, да ещё так далеко?» Прилетел в Екатеринбург, а в аэропорту меня встретила девушка-студентка. Как оказалось — волонтёр Уральского Федерального Университета. И все дни пребывания в Екатеринбурге, она сопровождала меня везде: утром встречала своей милой улыбкой в гостинице; заботливо спрашивала: «Всё ли хорошо?». После семинаров провожала в отель. И было так спокойно, не чувствовалось, что ты за 2,5 тысячи километров от родного дома. Так я впервые познакомилась с такой деятельностью, как волонтёрство. Но до глубины души, я была тронута, когда там же, в Екатеринбурге, гуляя, я встретила маленьких детей, которые поздравляли всех прохожих с Днем Доброты, раздавали фрукты и говорили добрые слова. У праздника есть свой символ — открытое сердце. В этот день принято дарить цветы. Это было очень мило и трогательно!» — рассказывает Наталья.

После командировки Наталья задумалась о добровольчестве и решила начать со студентов. Первыми шагами было проведение в детских садах спортивных развлечений и праздников, мастер-классов по изготовлению новогодних подарков, посещение ветеранов и оказание им посильной помощи, уборка леса. «Идеи появлялись одна за другой, — вспоминает Наталья. — Но самое главное, я находила поддержку среди студентов, которые откликались на все мои предложения».

Жизнь Натальи изменилась, когда ей поставили тяжелый диагноз – рак крови. Началось лечение, химиотерапия, трансплантация костного мозга. «Даже когда я лежала в клинике после высокодозной «химии», мысли о работе не покидали никогда. Хотелось скорее вернуться в «строй». В больнице Наталья познакомилась с волонтёрами, которые поддерживали больных, приходили, ухаживали, помогали добрым словом. Несмотря на тяжелое лечение Наталья продолжала общаться со своими студентами, которые уже самостоятельно вели организовывали волонтерские мероприятия.

Волонтёрский отряд «Надежда»Фото: Из личного архива

Борьба с раком завершилась успешно и после выписки из больницы Наталья вернулась к работе с желанием организовать волонтёрский отряд «Надежда»:

«Надежда на жизнь, надежда на продолжение работы, надежда на развитие волонтерства, — отмечает Наталья. — Начали «волонтёрить» по полной программе. Сейчас у нас много работы. Участвуем в движении «Круг жизни», акциях «Обменяй макулатуру на саженцы», помогаем приютам для бездомных животных, занимаемся с детьми, очищаем лес от мусора, поддерживаем ветеранов и многое другое».

В прошлом году, который был объявлен в России Годом Добровольца, отряд «Надежда» расширил свою деятельность. Теперь в арсенале волонтерского движения мероприятия экологического, православного, событийного характера и по здоровому образу жизни, также есть патриотическое направления и чемпионат «Абилимпикс».

«Тяжело осознавать, что я отношусь к категории людей с инвалидностью. Признаюсь, не всегда хватает сил на поездки на Форумы, но я знаю, что мои волонтёры сами справятся с любым заданием. Ведь только помогая людям, находясь рядом с молодёжью, я могу жить. В планах воспитать новое поколение добровольцев, создать отряд «Серебряных волонтёров» в нашем колледже — вот главная моя задача», - говорит Наталья.

За время работы волонтерского отряда «Надежда» колледж занял первое место в городском конкурсе по добровольческой работе в Пскове, участвовал в форумах губернатора, по здоровому образу жизни, в Форуме «Добро на северо-западе». С проектом «Здоровое поколение-сильный регион» отряд вошел в полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец РФ», стал участником Всероссийского конкурса «Лучший экологический волонтёрский отряд» и многих других мероприятиях.

«Теперь, когда работа налажена и вошла в своё русло, я понемногу душевно успокаиваюсь, зная, что жизнь прожита не зря. Есть преемники, которые помогают руководить отрядом. Я горжусь своими волонтёрами: добрыми, отзывчивыми, готовыми в любую минуту придти на помощь! Не представляю жизни без своего любимого отряда. Как говорится в официальной декларации объединения добровольцев, «мы будем стремиться создать более добрый и более полный сочувствия мир». Творить добро совсем не сложно, а результат вознаградит вас сторицей!».