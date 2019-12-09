Дневники великого художника Альбрехта Дюрера помогли разгадать тайну изменения климата

Как-то раз я читал воспоминания великого художника Альбрехта Дюрера, и не поверил своим глазам. Привожу цитату полностью.

«Самое большое чудо, какое я видел за всю свою жизнь, случилось в 1503 году, когда на многих людей стали падать кресты, и особенно много на детей. Из них я видел один, такой формы, как я затем нарисовал. И упал он на служанку Эйера, которая сидела в задней части дома Пиркгеймера, прямо на рубашку, на льняную ткань. И она была так огорчена этим, что плакала и очень жаловалась, ибо она боялась, что умрет от этого. Также я видел в небе комету».

Меня как током ударило. Кресты падают с неба на людей, что же это такое? Я неплохо разбираюсь в астрономии, и вообще в небесных феноменах, и обычно без труда узнаю известные явления природы даже в искаженных описаниях. Но тут в голову ничего не приходило. Ничего, подумал я. Творчество и биографию Дюрера изучали сотни исследователей. Они наверняка давно объяснили, что это такое.

Поразительно, но – нет. Все до единого специалисты по Дюреру, комментируя это воспоминание художника, как бы немного крутят пальцем у виска. Вот, мол, в какой он находился меланхолии. В тревожном пребывал состоянии. А что удивляться? В 1500 году ждали конца света, потом решили, что он на несколько лет откладывается, и во всех обычных явлениях природы примечали что-то ужасное: небо свернется в свиток, и все такое. Да и у самого Дюрера дела шли неважно. В общем, мрачная фантазия и чуть ли не сон.

Конечно, нет. Мне было очевидно: художник описал то, что видел, и меланхолия тут ни причем. Описание очень четкое, конкретное. Упоминается «задняя часть дома Пиркгеймера» - это известный в Нюрнберге (там и происходили все эти события) человек, Дюрер его рисовал. Служанка, есть ее имя. Ее льняная рубашка. Если в рассказе появляется деталь вроде льняной рубашки, которая для сюжета вроде бы не нужна, человек точно не бредит, не врет и не спит.

Вообще, стараниями многочисленных психологов с историческими дипломами мы смотрим на людей прошлого как на наивных детей или как на спящих наяву. Постились, молились, вот им все и казалось. То голоса, то святые, то огни в небе. На самом деле образованные люди того времени – а Дюрер, безусловно, принадлежал к интеллектуальной элите – были в хорошем смысле циничными, трезвыми, и по своим умственным способностям ничем от нас не отличались. Вот прекрасный пример.

В том же 1503 году Христофор Колумб отправляется в очередную экспедицию в Новый Свет. Но сразу что-то пошло не так. В досках кораблей разбушевались какие-то черви (запомним эту деталь), и по сути съели корабли. Пришлось пристать на Ямайке. Тамошние туземцы сначала кормили-поили Колумба и его команду, а потом говорят: выметайтесь. А Колумб ждал подкрепления из Испании, и выметаться ему было, собственно, не на чем. Что же делать? Он знал, что скоро будет лунное затмение. И говорит туземцам: за ваши грехи мой Бог превратит Луну в кровь, после чего сотрет вас всех в порошок. Местные не поверили, но в назначенный вечер, 29 февраля 1504 года, собрались у кораблей. Взошла Луна, и она была красной! Затмение уже началось. Туземцы принялись бросаться в ноги и молить о пощаде. Колумб важно произнес, что ему надо помолиться наедине. Он ушел к себе в каюту, достал часы и астрономические таблицы, понял, когда в точности закончится затмение. Вышел, и говорит: Бог согласился вас помиловать, если вы и дальше будете давать нам припасы, а зачинщиков накажете. Толпа заверила: согласны. И тут же Луна стала светлеть (рисунок 1).

Дюрер пользовался теми же астрономическими таблицами Региомонтана, что и Колумб. В Нюрнберге у Дюрера на крыше дома была обсерватория. Он четко знал, как выглядят явления природы, что очевидно и по его точным рисункам. И вы хотите сказать, что он выдумал какие-то кресты, потому что слишком много молился и постился?

«Пора с турками воевать»

Прошло немало времени. Я помнил о загадке Дюрера, но отгадки найти не мог. Разгадка пришла внезапно, и откуда не ждал.

На сайте Нью-йоркской публичной библиотеки есть раздел «книга дня». Туда выкладывают редкие фолианты, каких в магазине не купишь. И вот они публикуют роскошно изданный том, который появился в Базеле в том же 1503 году под названием «О крестах, которые падают с неба» (Uslegung vnd Betütnus der Crutz so yetzo fallen). Автор – францисканский монах Либерт. И в этой книге – вся история, что да как.

Все началось, оказывается, еще 13 мая 1501 года. Молодая женщина, жившая в деревне недалеко от Маастрихта в Голандии, спешила домой, когда ее накрыл ливень. Это был необычный дождь. Капли воды были красными. Падая на ее одежду, капли оставляли изображения в виде крестов. Она в панике выстирала одежду, но через несколько дней на деревню обрушился еще один ливень, на этот раз красные капли оставляли следы, напоминавшие орудия Страстей Христовых. Жители обратились к местному епископу, тому самому Либерту, который и написал книгу. Либерт, таким образом, был «первым очевидцем». Он изучил одежду, и постановил, что крест надобно почитать, даже если он пришел таким необычным способом, а в целом – Бог гневается.

Успокоив таким образом народ, Либерт проинформировал о событии императора Максимилиана. В резиденции императора решили, что пора воевать с турками – двор давно задумал военный поход, но начать не решались. История распространилась по всей Европе. В частности, в Нюрнберге, где жил Дюрер, некий Георг Глокендон выпустил о крестах серию гравюр. Она широко разошлась по Германии, благо странные дожди не думали прекращаться. Свидетелем такого дождя стал в 1503 году и Дюрер (рисунок 2).

Кресты и «орудия страстей Христовых» на одежде после цветного дождя. Рисунок из трактата 1503 года. Фото: www.nypl.org

Кровавые дожди (в историю они вошли как Kreuzregen – «дождь из крестов») закончились так же внезапно, как начались. Знаменитый в то время естествоиспытатель Пико делла Мирандола посвятил дождям целый трактат, но вряд ли все хорошо объяснил. Явление остается загадочным и в наши дни.

Бактерии из космоса атакуют планету?

Ученые не очень любят заниматься явлениями, у которых более, чем одна причина. Наука – царство узкой специализации. Цветные дожди периодически случаются и в наше время. Их причина может быть разной, но каждый специалист видит одну, ему близкую, поэтому строгого объяснения цветным дождям нет до сих пор. Астрономы говорят, что виновата космическая пыль. Биологи – что ветер носит споры растений. Климатологи – что в облака попадает окрашенная пыль, и так далее.

Скажем, в апреле 2012 года над Москвой и областью прошел зеленый дождь – в нем была пыльца березы. В прошлом году красный дождь выпал на Норильск, и наши современники, как во времена Дюрера, обратились к Библии – лишнее доказательство того, что человек не меняется. Во всем обвинили выбросы местного завода.

Самым потрясающим событием последнего времени был кровавый дождь в Керале, Индия, в 2001 году. Именно событие в Керале вызвало новую волну исследований. Капли изучили под микроскопом и нашли в них споры водорослей Trentepohlia. Исследование, однако, было выполнено криво-косо, так что вопросы остались. В 2006 году группа ученых предположила, что на Индию тогда обрушились внеземные бактерии. Мы же верим в теорию панспермии, то есть в то, что жизнь может перемещаться через космос и «заражать» даже очень далекие планеты? Верим. Спутник Сатурна Титан явно обладает какой-то жизнью, и ее открытие – дело нескольких лет, так? Так. И почему бы не вообразить, что облако космической пыли с того же Титана летало-летало, потом осело в атмосфере Земли, и через дождь выпало на почву? Ничего ненаучного в таком предположении нет.

Я привел эти примеры только для того, чтобы подчеркнуть, как мало изучено это явление даже в наши дни. Что говорить о временах Дюрера!

Кометы и двуглавые животные

Что же на самом деле происходило в 1501-1503 годах? Проще всего объявить, что на Европу в те годы шли ветра из Сахары. Песок в Сахаре красный. Вот, дескать, и причина. Но – не складывается. Во-первых, почему дождей было так много и все явление длилось несколько лет? Во-вторых, ветра должны время от времени приносить сахарский песок в Европу, и люди могли бы привыкнуть. По всем свидетельствам, люди были ошеломлены. Нет, дело не в Сахаре.

Вернемся к дневнику Дюрера. Цитированный пассаж заканчивается словами – «также я видел в небе комету». Художник зачем-то упомянул о комете сразу после сообщения о «дожде из крестов». Берем роскошный манускрипт «Хроники Люцерна», изданный в 1513 году, и сразу понимаем, почему Дюрер так написал. «Хроника» - потрясающее произведение с яркими картинками, в котором говорится о событиях в Центральной Европе в конце XV-начале XVI века. На одной гравюре (рисунок 3) мы видим все странные события того времени вместе: кровавый дождь, комета, уродливые двуглавые животные и люди, которым явно нездоровится. У современников не было сомнения, что все это как-то связано.

Кровавый дождь, комета и другие пугающие природные явления. Гравюра их «Хроники Люцерна».Фото: wikimedia.org

Итак, комета. Странное дело: захочешь сейчас ребенку комету показать, так ведь ярких уже какое десятилетие нету. На небе – тусклые ватные комочки, едва видимые в сильные телескопы. А тогда как прорвало. 1499, 1500, 1503… Все как на подбор, огромные, хвостатые, пугающие. Идентифицировать их не удается: видимо, они пришли из межзвездного пространства, как комета Борисова, открытая этой осенью. Пришли, и улетели.

Сегодня мы знаем, что кометы несут с собой колоссальные облака космической пыли. Эта пыль или создает «падающие» звезды – метеоры – или тихо оседает на Землю. Если пыли много, люди видят странные явления. Например, в лето, когда упал Тунгусский метеорит, не было ночи, небо светилось, словно с него никак не сойдет заря. В 1930-е годы в некоторых районах Сибири посреди дня настала ночь, облако космической пыли закрыло Солнце.

Облака пыли могут «поломать» климат, и – в самом деле поломали. Читаем чешскую хронику за 1503 год: «Лето было настолько сухим, что старожилы не припомнят. Мельницы остановились. Урожай был очень плохой. То, что посеяли весной, нельзя было сжать, потому что руке и серпу не за что было зацепиться. В августе в горах случился сильный мороз». Климатические аномалии выводят из себя птиц и насекомых, и как тут не вспомнить о червях, которые съели корабли Колумба. Странное дело, действительно: опытный моряк, в дальнем плавании не в первый раз, а тут спасовал перед какими-то червями. Стало быть, эти «животные» в самом деле взбесились.

А что, если кометы принесли с собой колоссальные облака пыли, которые испортили климат, да еще и бактериологическую заразу из космоса какую-нибудь? Дюрер недаром пишет, что люди боялись заболеть от странного дождя. Особенно страдали дети – ослабленный иммунитет, рано начинали работать, питались плохо. Примерно в те годы знаменитый Николай Коперник, стремясь найти средство от чумы, изобретает … бутерброд, то есть хлеб с маслом. Он понимает: половина болезней – от плохого питания, хлеб один и ели, так хоть маслом его помазать. Конечно, это можно списать на «невежество», но мы уже не раз видели, что с просвещенностью тогда было все в порядке.

Нашу гипотезу подтверждает и то простое соображение, что капли дождя были не просто красными, они оставляли на одежде необычные следы. Метеорологи знают: мелкие капли дождя напоминают крошечные шарики. Покрупнее – лепешки. А если дождинка больше пяти миллиметров, она в разрезе похожа на наушники, а в объеме – на медузу. Крайние части капли, более тяжелые, стремятся к Земле быстрее, чем ядро капли (рисунок 4). Прикиньте, что будет, если такая капля упадет на ткань. Она породит форму креста! Похоже, колоссальное количество космической пыли конденсировало необычно крупные дождевые капли, которые производили необыкновенные рисунки.

Форма капли дождя в зависимости от их размеров. Фото: www.usgs.gov

… Пройдет лет двадцать, и в середине XVI века начнется самое странное природное явление: Малый ледниковый период. Лето станет холодным, зима – необычайно суровой. Сельское хозяйство по сути прекратит существование. Последствия будут колоссальными. Экономический кризис в России, в аграрной стране, приведет к политической нестабильности, что спровоцирует иноземное вторжение, Смутное время. В Европе толпы голодных людей понимают, что нужно искать другой способ доставать пропитание. Развивается промышленность, начинается промышленная революция. Новые хозяева жизни, буржуа, требуют политических свобод. Короли и феодалы сдают позиции. Наступает Новое время.

Кто знает, не вызвали ли Малое оледенение те облака пыли, что обрушились на Европу в самом начале XVI века. Мы привыкли смеяться над людьми того времени, чудаки, они боялись комет. Но, возможно, те кометы в самом деле предвещали тектонические перемены, случившиеся с человечеством.