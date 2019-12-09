2019-12-09T15:40:11+03:00
Происшествия

В Москве пропала дочь доктора Бубновского. Она сбежала во время прогулки по парку

36-летняя Ирина Бубновская приехала из США домой на несколько дней и испарилась во время прогулки
Екатерина Маслова
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Ирина Бубновская приехала из США домой на несколько дней.Ирина Бубновская приехала из США домой на несколько дней.Фото: СОЦСЕТИ
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Средняя дочь знаменитого доктора Бубновского, 36-летняя Ирина живет в США, занимается там бальными танцами. На днях женщина ненадолго приехала к родным в Москву — погостить. 8 декабря Ирина вместе со своей мамой пошла гулять в парк «Таганский». Посередине прогулки гостья вдруг убежала.

- Время было около 19:30. Мать не знала, куда именно побежала дочь и почему. Рассказала только, что Ирина страдала от сильной депрессии. В США женщина пила антидепрессанты, но взять их с собой забыла. А здесь такие же без рецепта врача не продаются, - сообщил источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органов.

Тревогу забила сестра танцовщицы. Именно она написала заявление в полицию. На звонки женщина не отвечала. Пойти в Москве Ирине некуда — друзей, у которых она могла бы спрятаться, в России нет. С собой — мобильный телефон и 3 тысячи рублей.

В 11 вечера Ирина Бубновская все-таки вернулась домой. Фото: СОЦСЕТИ

В 11 вечера Ирина Бубновская все-таки вернулась домой.Фото: СОЦСЕТИ

В 11 вечера Ирина Бубновская все-таки вернулась домой. Об этом «Комсомольской правде» рассказал отец беглянки, известный врач Сергей Бубновский.

- Вернулась уже. Заплутала просто, - коротко ответил Сергей.

По информации «КП», с Ириной все в порядке, она никак не пострадала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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