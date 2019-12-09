2019-12-09T15:52:46+03:00
Экономика

Эксперт об электронном договоре купли-продажи авто: Бумажные копии все равно будут требовать

Оформление сделок онлайн обещают запустить в 2020-м
Влад СМЕРТИН
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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Купить машину уже в следующем году можно будет на портале Госуслуг. По крайней мере, бесплатный сервис для народа, то есть для физических лиц, чиновники обещают запустить в 2020-м.

Когда продавец и покупатель обо всем договорятся и ударят по рукам, портал Госуслуг сам заполнит типовой договор купли-продажи данными обоих, а также информацией о машине. Скрепить соглашение нужно будет простой электронной подписью, то есть зайти в личный кабинет на сайте и нажать соответствующую кнопку. После этого система без напоминаний подготовит заявление для регистрации авто новым хозяином.

Если все будет реализовано на практике так, как задумано, жизнь автовладельцев станет проще. Сейчас они заполняют бумажные договоры вручную, нередко на регистрацию приносят документы с ошибками. Да и мошенники могут состряпать бумагу, о которой настоящий владелец авто даже подозревать не будет.

Но еще важнее, что чиновники обещают возможность проследить «родословную» конкретного железного коня перед покупкой: сколько у него было хозяев, не числится ли он в розыске или залоге и другое.

- Электронный договор позволит решить одну из главный проблем, которая есть сегодня на авторынке — непрозрачность сделок на «вторичке», - считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - Если каждый перед покупкой сможет проверить историю сделок по конкретной машине, мошенников станет меньше.

Правда, полностью цифровыми сделки все-таки не будут. В ГИБДД придется наведаться, что поставить авто на учет.

- Наверняка еще где-то потребуется бумажная копию договора. Сейчас же на дороге у вас запросто могут потребовать бумажную копию электронного ОСАГО, приходится возить ее с собой, - говорит Шапалин. - У нас ведь у каждого ведомства своя система, и они далеко не всегда между собой стыкуются. Если здесь получится это сделать, жизнь автомобилистов упростится.

Кстати, в 2018 России начали оформлять электронные паспорта техосмотра. Из-за сложностей согласований с ЕАЭС окончательное торжество «цифры» было отложено до 1 ноября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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