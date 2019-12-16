2019-12-14T12:26:17+03:00
Здоровье

Препарат от гриппа и простуды признан «Маркой № 1»

Каждый год в Государственном Кремлевском дворце в декабре месяце, незадолго до Нового года, в торжественной обстановке награждают лучших производителей страны
Екатерина ВОВК
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Мероприятие очень красочное: на сцене выступают любимые исполнители, певцы и музыкальные группы. А фойе дворца целиком отдано маркам № 1 - победители вручают подарки каждому зрителю, проходят фотосессии со звездами и бизнесменами-лауреатами.

Премия народного доверия «Марка № 1 в России» вручается уже больше двух десятков лет - с 1998 года. Как выбирают победителей? С помощью независимого голосования покупателей, в котором участвуют сотни тысяч россиян. В общероссийских изданиях и в интернете заблаговременно размещают анкету «Народной марки». Ее заполняют жители всех регионов страны, все желающие.

Важный момент: в анкете нельзя выбирать из нескольких вариантов, покупатель должен сам вспомнить и назвать продукт, компанию или бренд, которому доверяет и за который «голосует рублем». Это делает рейтинг наиболее объективным.

В этом году «Маркой № 1 в России-2019» в номинации «Средство против простуды и гриппа» (что особенно актуально сейчас!) стало противовирусное лекарственное средство «Эргоферон», выпускаемое компанией «Материа Медика Холдинг».

- Премия «Марка № 1» имеет для нас особое значение, поскольку это выбор потребителей, свидетельство их доверия, - сказал журналистам научный руководитель «Материа Медика Холдинг» Олег Эпштейн. - Раньше «Маркой года» признавались противовирусный препарат «Анаферон» и противокашлевое средство «Ренгалин». Нынешняя победа «Эргоферона» также абсолютно закономерна. Препарат участвовал в семи масштабных клинических исследованиях, так что его по праву можно называть одним из наиболее изученных отечественных препаратов против простуды и гриппа. Нам особенно приятно, что это лекарственное средство высоко оценили не только специалисты здравоохранения, но и сами потребители.

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