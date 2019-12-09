Некоторым членам исполкома ВАДА санкции в отношении России показались слишком мягкими

Собственно, все было предрешено. Но на всякий случай, чтобы члены исполкома ВАДА не взбрыкнули в последний момент, в западных СМИ накануне продолжилась антироссийская компания. На норвежском телевидении показали высказывания звезд биатлона Мартена Фуркада, а потом и Себастиана Самуэльссона, которые вновь, уже в который раз, призвали наказать Россию.

Впрочем, и сами руководители Всемирного антидопингового агенства приложили к этому руку. А самой рьяной рософобкой оказалась вице-президент ВАДА Линда Хеллеланд. Норвежка, которая после нового года покидает агенство, решила отыграться напоследок и еще по пути на исполком написала в Твиттере:

«Было ошибкой вернуть в строй РУСАДА, прежде чем мы получили данные. Теперь они у нас есть. Манипулированные. Время для ВАДА и МОК установить самые сильные санкции какие только возможно, это крупнейший скандал в мире спорта, который был когда-либо, - написала Хеллеленд.

А в следующем твите чиновник добавила: «Важный день для всех, кто любит спорт. Пришло время ВАДА и МОК встать на защиту чистых спортсменов. Я приглашенный автор в немецкой газете «Бильд». Читайте в ней мою статью с заголовком: "Для президента МОК Баха деньги важнее чистых спортсменов.»

Впрочем, даже такого решения исполкома для Хеллеланд оказалось "недостаточно".

"Я хотела санкций, которые нельзя смягчить, - сказала она. - Мы обязаны перед чистыми спортсменами выполнить санкции как можно более решительно."

Понятно, почему норвежских «астматиков» в последнее время никто не трогал.

Вот, кстати, состав исполкомаи ВАДА, который просто проштамповал рекомендации комиссии. Стоит отметить что против стран, чьи представители есть в этой комиссии, никаких массовых дел никто не открывал, хотя случаев с применением допинга и в Великобритании, Австралии, той же Норвегии было предостаточно.

Состав исполкома ВАДА:

Крейг Риди (Великобритания)

Линда Хеллеланд (Норвегия)

Данка Бартекова (Словакия)

Ингмар Де Вош (Бельгия)

Угур Эрденер (Турция)

Иржи Кейваль (Чехия)

Франческо Риччи (Италия)

Витольд Банка (Польша)

Ричард Колбек (Австралия)

Амира Эль Фадиль (Судан)

Андреа Сотомайор (Эквадор)

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