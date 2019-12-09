2019-12-09T17:39:49+03:00
Авто

Экзаменов меньше, билетов больше

Подготовку водителей в автошколах опять решили изменить
Андрей ГРЕЧАННИК@dorogi_kozerogi
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Подготовку водителей в автошколах опять решили изменитьПодготовку водителей в автошколах опять решили изменитьФото: Алексей БУЛАТОВ
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На теоретическом экзамене для получения водительских прав станет больше задач по безопасному вождению, так решили гаишники. Как рассказал замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции России Николай Гиляков, вся теоретическая часть будет состоять из семи блоков:

- собственно ПДД,

- «Законодательство»,

- «Основы безопасности вождения»,

- «Медицина»,

- «Устройство машины»,

- «Психология»,

- «Профессиональный блок».

Сейчас первым экзаменом на права является теоретический, он сдается на компьютере. В билетах к этому экзамену уже 800 задач, и их станет еще больше. Видимо, сама процедура экзамена тоже изменится, хотя там и сейчас не все просто, есть система дополнительных вопросов.

А вот экзамена на автодроме не будет, часть его заданий перенесут на испытание в городе. Площадка занимает слишком много времени, сдавать ее приходится в автошколе, потому что требуется не абы какой, а специальный автодром.

Гаишники давно твердят, что площадка - дело устаревшее, водителя нужно готовить не к инкубаторским, а к реальным дорожным условиям. И городской экзамен надо увеличивать по продолжительности, чтобы инспектор успел как следует погонять ученика.

Видимо, время изменений настало. А в автошколах снова зреет тихое возмущение: не успеешь привыкнуть к одной схеме обучения и сдачи экзаменов, тут же появляется другая. То всех обязали построить или арендовать дорогущие автодромы, а теперь решили вовсе их отменить.

КОНТРОЛЬ

Иностранцам - российские права

Эпопея с обязательным полноценным получением прав российского образца для иностранцев продолжается. Теперь в Госавтоинспекции считают, что обменивать иностранные водительские удостоверения категорий C (грузовики) и D (автобусы) на российские нужно только после прохождения переобучения в России.

Как раз готовятся изменения Федерального закона «О безопасности дорожного движения», туда и внесут поправки. Потому что иностранные водители часто устраивают аварии, а проверить, как они у себя на родине получали права, никто не может.

ИСТОЧНИК KP.RU

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