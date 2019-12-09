Экзаменов меньше, билетов больше
На теоретическом экзамене для получения водительских прав станет больше задач по безопасному вождению, так решили гаишники. Как рассказал замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции России Николай Гиляков, вся теоретическая часть будет состоять из семи блоков:
- собственно ПДД,
- «Законодательство»,
- «Основы безопасности вождения»,
- «Медицина»,
- «Устройство машины»,
- «Психология»,
- «Профессиональный блок».
Сейчас первым экзаменом на права является теоретический, он сдается на компьютере. В билетах к этому экзамену уже 800 задач, и их станет еще больше. Видимо, сама процедура экзамена тоже изменится, хотя там и сейчас не все просто, есть система дополнительных вопросов.
А вот экзамена на автодроме не будет, часть его заданий перенесут на испытание в городе. Площадка занимает слишком много времени, сдавать ее приходится в автошколе, потому что требуется не абы какой, а специальный автодром.
Гаишники давно твердят, что площадка - дело устаревшее, водителя нужно готовить не к инкубаторским, а к реальным дорожным условиям. И городской экзамен надо увеличивать по продолжительности, чтобы инспектор успел как следует погонять ученика.
Видимо, время изменений настало. А в автошколах снова зреет тихое возмущение: не успеешь привыкнуть к одной схеме обучения и сдачи экзаменов, тут же появляется другая. То всех обязали построить или арендовать дорогущие автодромы, а теперь решили вовсе их отменить.
КОНТРОЛЬ
Иностранцам - российские права
Эпопея с обязательным полноценным получением прав российского образца для иностранцев продолжается. Теперь в Госавтоинспекции считают, что обменивать иностранные водительские удостоверения категорий C (грузовики) и D (автобусы) на российские нужно только после прохождения переобучения в России.
Как раз готовятся изменения Федерального закона «О безопасности дорожного движения», туда и внесут поправки. Потому что иностранные водители часто устраивают аварии, а проверить, как они у себя на родине получали права, никто не может.
ИСТОЧНИК KP.RU