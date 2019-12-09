Сергей Степашин - о решении ВАДА: Надо найти и наказать тех, кто допустил такой удар по престижу страны

В понедельник, 9 декабря, исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) решил отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Что теперь делать нашему спорту?

- Я надеюсь, что спортсмены все равно будут выступать, особенно на Олимпийских играх, - заявил в интервью сайту kp.ru Сергей Степашин. - К сожалению, не под флагом России... Но - с флагом в своем сердце.

Потому что спортсмен не виноват в том, что политика ввязалась в эти вещи. Это первое. (И, кстати, надеюсь, что наши результаты будут не хуже, чем в прошлый раз, когда мы тоже выступали, к сожалению, не под российским флагом.)

Второе. Надо самим делать выводы. Повод дали сами, на самом деле. Со всякого рода «крупными специалистами» - еще во время сочинской и после - Олимпиады.

В-третьих, я все-таки рассчитываю, что это не коснется таких видов спорта, как футбол, хоккей, где позиции соответствующих федераций – УЕФА, ФИФА, хоккейной – достаточно самостоятельные. И здесь, я абсолютно убежден, мы будем участвовать во всех соревнованиях, в том числе в первенстве Европы предстоящем, которое в будет проходить в нашем городе - в Санкт-Петербурге.

- Мы там точно можем быть уверены, что нас пропустят на международные соревнования?

- На 99 процентов футбол и хоккей это (кампания ВАДА. - А.Г.) не затронет. Это - повторяю - достаточно независимые федерации. Причем - отношение к МОК они имеют весьма опосредованное. К ВАДА – тем более.

Поэтому, я абсолютно убежден, что и хоккей, и футбол сохранят свой статус-кво во всей этой историю.

Вообще - то, что происходит (речь о решении ВАДА. - А.Г.) - это, конечно, удар по престижу нашей страны. И в этом решении, на самом деле, больше политики, конечно, это совершенно очевидно.

Поэтому, отвечать надо прекрасными результатами.

И еще – надо серьезно разобраться, что за ситуация сложилась у нас в спорте. Выводы делать - самые серьезные, в том числе и тем, кто допустил подобного рода действия.

- А чего мы ждали? Почему на международном уровне не предпринимали никаких действий?

- Ну, как не предпринимали? А что мы должны были предпринять в этой истории?

Все было понятно. Для меня, например, очевиден был результат, то, что произошло.

Как только они отлучили нашу РУСАДА от Всемирной антидопинговой организации, стало совершенно понятно, что называется, шаг за шагом. Риторика была понятная.

Вопрос другой. Надо еще раз самим изучить, что же случилось с этой РУСАДА. Послушать министра спорта, человека, который сейчас ее возглавил. Еще раз вернуться к сочинской Олимпиаде, как и почему там оказались, по сути дела, нечистоплотные люди, которые занимались нашими спортсменами.

Вы знаете, о ком я говорю. Господин Родченков. Кто его привел, как он уехал? Давайте тоже ответим на эти вопросы. Хватит все валить на ВАДА.

- Уже какие-то ответы прозвучали, как он уехал... Ему помогли уехать. И теперь он продолжает клеветать.

- Так надо, чтобы за это кто-то ответил. А то мы все на политику большую ссылаться научились. Кто-то должен отвечать и за такие вещи.

- Я согласен. А кто? Скажите, мы привлечем… В смысле - опубликуем фамилии.

- Если бы я знал. Я бы тебе ответил. Я такой же в этой истории болельщик, Александр, как и ты. И так же переживаю. Тем более, ты знаешь, как я люблю спорт.

...Конечно, у нас же серьезные юристы есть, сильные, мощные. Ребята, давайте, включайтесь тоже в работу.

Где наш адвокатский корпус великий? Где ваша работа, где ваша позиция? Где наши международные юридические организации? Хлеб надо свой отрабатывать.

- А Сергей Степашин может тоже подключиться к этой работе как сопредседатель Ассоциации юристов?

- Да, мы в прошлый раз (когда Россию не пустили на Олимпиаду. - А.Г.) это делали. И многим спортсменам помощь была оказана.

В ближайшее время соберем специальную комиссию по спорту, которая у нас есть. И вместе с Адвокатской палатой обсудим, что мы можем сделать.

- Как быстро вы соберетесь?

- До Нового года.

- Тогда - удачи!