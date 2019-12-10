Кадры решают всё

Новая индустриализация Дальнего Востока, ставшая возможной благодаря беспрецедентным мерам государственной поддержки и прорывным режимам экономической свободы для региона, год от года набирает обороты. Созданные и создаваемые новые высокотехнологичные предприятия нуждаются в квалифицированных специалистах, причём зачастую – редких специальностей, которых не только в регионе, в России - по пальцам пересчитать. И чтобы инвестор не оставался с проблемой кадрового голода один на один, в регионе выстраивается особая система подготовки востребованных специалистов под нужды каждого конкретного работодателя.

Инженеры нам нужны, инженеры нам важны

По сути на Дальнем Востоке сейчас происходит реинкарнация советской модели целевой подготовки востребованных специалистов, когда предприятия народного хозяйства озвучивали ВУЗам и СУЗам свою потребность в специалистах того или иного профиля, а те их готовили. От такой модели выигрывали все: предприятия имели стабильный кадровый резерв, а выпускникам не нужно было ломать голову о будущем трудоустройстве.

Сегодняшняя модель государственного участия в решении кадрового вопроса отличается от советской тем, что его нужно решить в ускоренном темпе и одним только увеличением набора на те или иные специальности уже не обойтись. Нужно и обновление учебных программ, и модернизация материально-технической базы СУЗов, и открытие совершенно новых направлений подготовки, отвечающих потребностям создаваемых на Дальнем Востоке высокотехнологичных производств. Прежде всего, конечно, инженерно-технического профиля. Выполнением всех этих задач занимается государственная структура - Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

«Наше Агентство на постоянной основе проводит расчет кадровой потребности экономики ДФО. До 2025 года заявленная дальневосточными работодателями потребность в инженерных кадрах составляет порядка 90 тысяч специалистов. Из них 83% приходится на работников со средним профессиональным образованием и 17% на специалистов с высшим образованием. 34% от всего объема требуемых специалистов приходится на выпускников колледжей и техникумов – то есть на тех, у кого пока еще нет опыта работ», – говорит заместитель генерального директора АНО «АРЧК ДВ» Гасан Гасанбалаев.

В интересах инвесторов Агентство, взаимодействуя с регионами, ведёт работу по открытию новых программ обучения в дальневосточных учебных заведениях. За три года в СУЗах и ВУЗах ДФО открыта 41 специальность.

На новые программы обучения приходит много талантливых ребят

Так, например, специальности «Технология металлообрабатывающего производства», «Эксплуатация беспилотных систем», «Производство и обслуживание авиационной техники» открыты в Улан-Удэнском авиационном техникуме в интересах АО «Улан-Удэнский авиационный завод».

В Амурском колледже сервиса и торговли начали обучать по специальности «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» в интересах ООО «Масло-экстракционный завод» Амурский» - резидента ТОРа «Белогорск», единственного в России завода по производству высококонцентрированных соевых белков.

«Мы планируем создание более 200 рабочих мест, поэтому в ближайшие годы нами будут востребованы выпускники как рабочих специальностей - аппаратчики и слесари-ремонтники, а также лабораторного профиля: химики-лаборанты и техники-лаборанты. Мы рады, что при содействии АРЧК образовательные учреждения области услышали наш запрос на кадры и начали готовить нужных нам специалистов», - отмечает Ксения Белова, начальник отдела управления персоналом МЭЗ «Амурский».

Разрабатываются и внедряются образовательные программы по редким, но нужным отдельным дальневосточным работодателям профессиям. Так, с 2019 года Хабаровском колледже водного транспорта и промышленности начали готовить дефектоскопистов. Первые 40 человек уже начали осваивать эту крайне востребованную на предприятиях судоремонтного и судостроительного комплекса профессию.

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет по целевому договору с АО «ДЦСС»

Заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам ССК «Звезда» Ирина Кондратенко говорит, что создаваемая в Приморье суперверфь уже сейчас нуждается в специалистах-дефектоскопистах, а в ближайшие годы, учитывая постоянный рост портфеля заказов предприятия, потребность в них будет только возрастать.

В Приморском крае на базе Энергетического колледжа Владивостока уже второй год готовят будущих огранщиков алмазов в бриллианты, которые после выпуска будут трудоустроены в российскую дочку одной из крупнейших мировых алмазообрабатывающих компаний – KGK.

Во Владивостоке можно выучиться на огранщика алмазовФото: ТАСС

Конечно, решается и вопрос с потребностью в кадрах с высшим образованием, и здесь не обойтись без проверенного и эффективного целевого набора.

Сегодня механизм целевого обучения по программам высшего образования активно используют такие ключевые для региона предприятия, как ПАО «Амурский судостроительный завод», ООО «РН-Комсомольский НПЗ», АО «ДЦСС» и ССК «Звезда», АО «Улан-Удэнский авиационный завод». В рамках целевого набора заключено 124 договора на обучение. Большая часть из них – дальневосточники, но есть и жители других регионов страны. Один из них – Антон Кустюхин из подмосковных Люберец – поступил на факультет «Кораблестроение и техническая эксплуатация судов» в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет по целевому договору с АО «ДЦСС». После окончания ВУЗа он приедет работать на крупнейшее судостроительное предприятие на Дальнем Востоке – ССК «Звезда» в Большом Камне.

«Всегда мечтал стать инженером в какой-то глобальной сфере. В мою школу пришло приглашение на тестирование от дальневосточного ССК «Звезда», я решил проверить себя, и не прогадал. Студентам нужно искать работу после окончания учебы, а «Звезда» показалась мне очень интересным вариантом», – говорит Антон Кустюхин.

Выпускникам Санкт-Петербургского морского технического университета открыты дороги на дальневосточные судоверфи

Не только количество, но и качество

Одним только увеличением набора по востребованным специальностям и внедрением новых вопрос обеспечения современных предприятий специалистами на Дальнем Востоке не решить. Ключевое значение имеет и качество образования, которое должно соответствовать самым передовым стандартам. Достичь его без кардинального обновления материально-технической базы учебных заведений невозможно: глупо надеяться, что токарь, которого в колледже учили работать на станке 70-х годов прошлого века, придя на современное предприятие, сможет эффективно работать на новейшем оборудовании. Эксперты отмечают, что учебное оборудование должно как минимум не уступать используемому в реальном производстве, а в идеале – быть на шаг впереди.

Обновление материально-технической базы учебных заведений проводится в рамках грантовой программы Минпросвещения РФ. В 2019 году ряд дальневосточных колледжей получили гранты на оснащение мастерских на сумму 189,2 млн рублей (8% от общероссийского объема субсидии).

«Качество подготовки кадров имеет решающее значение. На предприятиях внедряются новые технологии и уровень компетенций молодых специалистов должен отвечать современным реалиям и обеспечивать им конкурентоспособность на рынке труда. Для этого необходимо развивать инфраструктуру профессионального образования. Мы считаем важным оказывать поддержку в получении грантов: акцентируем внимание профильных министерств на кадровых потребностях регионов», – говорит Гасан Гасанбалаев.

В 2019 году Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке направило в Министерство просвещения РФ ходатайства о поддержке дальневосточных СПО в получении грантов. Гранты получили 9 колледжей из 6 регионов ДФО.

Один из получателей гранта по лоту «Обслуживание транспорта и логистика» Краснокаменский промышленно-технологический техникум (Забайкальский край) на полученные из федерального бюджета 26,6 млн рублей закупил технику – экскаватор, грузовой и легковой автомобили, тренажеры-имитаторы, лабораторные стенды и другое оборудование для мастерской по ремонту и обслуживанию автотранспорта.

«В декабре на этой площадке мы проведем Краевой чемпионат WorldSkills по компетенциям направления “Транспорт и логистика“. В июне 2020 года надеемся успешно пройти аттестацию как специализированный центр компетенций, в котором сможем проводить в присутствии работодателей демонстрационные экзамены с применением механизмов и оборудования. Все это не только повышает шансы выпускников на трудоустройство, но и в конечном итоге способствует их закреплению в крае», – рассказала директор техникума Флюра Макарова.

В 2020 году грантовую поддержку общим объемом без малого 450 млн рублей от Минпросвещения получат уже 18 учебных заведений из Якутии, Бурятии, Хабаровского, Приморского, Камчатского, Забайкальского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей. Эти средства пойдут на создание в колледжах 84 современных мастерских в соответствии с задачами национального проекта «Образование» и опорой на стандарты WorldSkills. В результате переоснащения колледжи смогут обеспечить высокий уровень подготовки наиболее востребованных специалистов в регионах в таких сферах как строительство, транспорт и логистика, ИКТ, промышленные и инженерные технологии, сельское хозяйство, сфера услуг и социальная сфера.