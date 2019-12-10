«Вы, наверное, сейчас обалдеете»: Настя Ивлеева ответила на вопрос о беременности

Недавно ведущая «Орла и решки» Настя Ивлеева вышла замуж: избранником 28-телезвезды стал 25-летний певец Элджей. Естественно, поклонников теперь волнует вопрос: а не задумалась ли пара о детях? Некоторые особенно настойчивые фанаты рискнули спросить об этом у Насти в соцсетях. И получили неожиданный ответ.

На днях Ивлеева предложила подписчикам задавать ей вопросы в Инстаграме. И первое, что спросили у Насти – когда она решится стать мамой? Мол, ее близкая подруга, телеведущая Ида Галич вот-вот родит. Пора бы уже и Насте задуматься о наследнике. Видимо, ведущую «Орла и решки» настолько достал вопрос о беременности, что она не сдержалась и резко ответила поклонникам в Сториз по поводу перспектив стать мамой.

- Вы, наверное, сейчас обалдеете, но у многих жизнь не крутится лишь вокруг того, чтобы выйти замуж и родить ребенка. У многих девочек есть интересы. Например, к развитию, к построению бизнеса, да и вообще к огромному количеству вещей, которые делают нас счастливыми, - сообщила Настя. - И если человек не пришел к этому решению, о котором вы спрашиваете, значит он к этому не готов. И очень глупо жить с позицией «если твоя подруга рожает, значит тебе тоже срочно надо», и уж тем более думать о каких-то возрастных историях.

nastyaivleeva Доброе утро Всем чудотворного воскресенья, а я снова улетаю с Решкой До выходных осталось всего полтора месяца! Держимся! Работаем!

Телеведущая поставила на место слишком настойчивых комментаторов, заметив, что задавать такие вопросы незнакомому человеку – верх бестактности.

- Это верх невоспитанности — спрашивать у людей, когда они собираются выходить замуж, тем более, когда они собираются рожать детей, - считает Ивлеева.

Сейчас Настя вновь находится в очередном путешествии вместе с проектом «Орел и решка». Последнее место съемок, которое звезда отметила в Инстаграме, - Мексика.

- До выходных осталось всего полтора месяца! Держимся! Работаем! – написала Настя в Инстаграме.

nastyaivleeva Доброе утро! После двух-надельной Мексики, Испанские красоты как глоток свежего воздуха! Фотки без единого фильтра... только посмотрите какие краски #орелирешка

Неудивительно, что Настя как-то удивила поклонников неожиданным признанием: она почти не видится с мужем. На вопрос: «Как семейная жизнь», ведущая написала в Инстаграме, что сейчас не живет с супругом.

- Меня в России не бывает практически, — призналась Ивлеева.

Впрочем, это не значит, что молодожены совсем не встречаются. Элджей любит устраивать Насте сюрпризы: иногда он неожиданно прилетает на несколько часов в другой город, чтобы провести с женой вечер только вдвоем. Возможно, таким образом новоиспеченный супруг пытается контролировать свою супругу, ведь для него это единственный способ убедиться, что с Настей все в порядке.

Напомним, слухи о свадьбе Ивлеевой и Элджея появились в марте этого года. Тогда на безымянном пальце у Насти заметили обручальное кольцо от Картье. Рэпер и телеведущая никак не комментировали свои отношения и про свадьбу не рассказывали. В сентябре молодожены отправились на медовый месяц в Италию - тогда-то и стало известно, что они поставили штамп в паспорте. До бракосочетания супруги встречались два с половиной года.

Во время интервью популярному блогеру Юрию Дудю Настя признавалась, что очень счастлива и готова построить семью.

- Мне нравится абсолютно все, что он делает, - рассказала Ивлеева. - Нравится его образ, концепция, продукт, который он производит. В нем нет недостатков. Честно признаюсь, сейчас у меня самый лучший секс в жизни. От начала и до конца он прекрасен. Так что я определенно счастлива.