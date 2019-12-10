2019-12-10T18:12:24+03:00
Наука

Рядом с астероидом Бенну обнаружены НЛО. В NASA ищут объяснение

«Убийца человечества» становится еще опаснее
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Светящиеся объекты рядом с астероидом Бенну, озадачили ученых.Светящиеся объекты рядом с астероидом Бенну, озадачили ученых.
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Астероид Бенну (Bennu) будто бы включает время от времени реактивные двигатели. Из них со скоростью примерно в 3 метра в секунду вылетает вещество, насыщенное частицами размером в 10 сантиметров. Ученые из Университета Аризоны (University of Arizona, Tucson) обнаружили этот феномен еще год назад, когда к Бенну подлетел OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer) - зонд NASA. На фото, которые тот сделал с высоты порядка 80 километров, были заметны какие-то яркие объекты. НЛО — одним словом. Сначала подумали, а не звезды ли это, проявившиеся на заднем плане? Но потом поняли, что НЛО влетают из астероида.

Что там с Бенну творится? До конца пока неясно. Но здравые гипотезы имеются. О них рассказал портал ScienceAlert со ссылкой на сообщение NASA.

Астрономы, ведомые профессором Данте Ларетта (Dante Lauretta), сделали выводы, после того, как стали свидетелями трех массированных выбросов из Бенну в январе и феврале 2019 года. Их могли спровоцировать: удары метеоритов, термическое разрушение астероида под воздействием солнечных лучей и истечение водяного пара, который образуется из имеющегося «на борту» льда.

Астероид испускает реактивные струи.

Астероид испускает реактивные струи.

НЛО оказались частицами, вылетевшими из астероида.

НЛО оказались частицами, вылетевшими из астероида.

Последнее явление, как полагают исследователи, наиболее вероятное. Что в перспективе не сулит ничего хорошего. Ведь истечение пара, захватывающее частицы породы, создает реактивные струи, которые способны изменить и без того опасную траекторию Бенну. А вдруг астероид, непредсказуемо маневрируя, нацелится прямиком на Землю? Не исключено. Хотя не исключено и обратное - отворот в сторону. Тут уж как повезет.

Поверхность астероида покрыта камнями.

Поверхность астероида покрыта камнями.

Космический аппарат OSIRIS-REx стартовал с Земли в сентября 2016 года. Добрался до цели — астроида Бенну - 3 декабря 2018 года. Сблизившись и фотографируя, продемонстрировал, что астероид вращается, делая один оборот за 4 часа 18 минут.

В феврале 2019 года астрономы составили подробную карту поверхности астероида. С ее помощью выбрали место, из которого в 2020 году будут взяты образцы грунта. Собственно за веществом астероида зонд и отправляли. Посадки не будет — вещество сдуют струей жидкого азота и соберут то, что поднимется над поверхностью. Образы — где-то около килограмма - доставят на Землю в 2023 году.

Зонд OSIRIS-REx находится рядом с астероидом Бенну. Приглядывает за ним.

Зонд OSIRIS-REx находится рядом с астероидом Бенну. Приглядывает за ним.

Анализ вещества астероида, возможно, позволит понять, как и из чего образовалась наша Солнечная система. Ведь Бенну — своего рода строительный материал, который так и не был использован для формирования планет — пошел в отходы.

Еще одна цель миссии — точно определить размер астероида. Пока же он известен приблизительно — около 500 метров в поперечнике. Может быть, больше.

Бенну обнаружили лишь в 2013 году. Причислили к группе Аполлонов — к тем астероидам, орбиты которых проходят вокруг Солнца и пересекают земную орбиту с внешней стороны.

В NASA считают Бенну чуть ли не самым опасным из числа околоземных астероидов. Называют «убийцей человеческой цивилизации».

Бенну достаточно велик, чтобы напакостить землянам.

Бенну достаточно велик, чтобы напакостить землянам.

Астероид и в самом деле страшен. Одни ученые оценивают вероятность его столкновения с Землей как 1 к 4000, другие — как 1 к 2700. И те и другие шансы считаются очень высокими. Катастрофу предрекают где-то между 2169 и 2199 годом. Это — без учета маневров, принципиальную возможность которых выявили Данте Ларетта с коллегами.

При диаметре в 500-600 метров астероид не устроит конца света, но напакостит сильно.

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Рядом с астероидом Бенну обнаружены НЛО.В NASA ищут объяснение

ИСТОЧНИК KP.RU

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