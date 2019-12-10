Рядом с астероидом Бенну обнаружены НЛО. В NASA ищут объяснение

Астероид Бенну (Bennu) будто бы включает время от времени реактивные двигатели. Из них со скоростью примерно в 3 метра в секунду вылетает вещество, насыщенное частицами размером в 10 сантиметров. Ученые из Университета Аризоны (University of Arizona, Tucson) обнаружили этот феномен еще год назад, когда к Бенну подлетел OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer) - зонд NASA. На фото, которые тот сделал с высоты порядка 80 километров, были заметны какие-то яркие объекты. НЛО — одним словом. Сначала подумали, а не звезды ли это, проявившиеся на заднем плане? Но потом поняли, что НЛО влетают из астероида.

Что там с Бенну творится? До конца пока неясно. Но здравые гипотезы имеются. О них рассказал портал ScienceAlert со ссылкой на сообщение NASA.

Астрономы, ведомые профессором Данте Ларетта (Dante Lauretta), сделали выводы, после того, как стали свидетелями трех массированных выбросов из Бенну в январе и феврале 2019 года. Их могли спровоцировать: удары метеоритов, термическое разрушение астероида под воздействием солнечных лучей и истечение водяного пара, который образуется из имеющегося «на борту» льда.

Астероид испускает реактивные струи.

НЛО оказались частицами, вылетевшими из астероида.

Последнее явление, как полагают исследователи, наиболее вероятное. Что в перспективе не сулит ничего хорошего. Ведь истечение пара, захватывающее частицы породы, создает реактивные струи, которые способны изменить и без того опасную траекторию Бенну. А вдруг астероид, непредсказуемо маневрируя, нацелится прямиком на Землю? Не исключено. Хотя не исключено и обратное - отворот в сторону. Тут уж как повезет.

Поверхность астероида покрыта камнями.

Космический аппарат OSIRIS-REx стартовал с Земли в сентября 2016 года. Добрался до цели — астроида Бенну - 3 декабря 2018 года. Сблизившись и фотографируя, продемонстрировал, что астероид вращается, делая один оборот за 4 часа 18 минут.

В феврале 2019 года астрономы составили подробную карту поверхности астероида. С ее помощью выбрали место, из которого в 2020 году будут взяты образцы грунта. Собственно за веществом астероида зонд и отправляли. Посадки не будет — вещество сдуют струей жидкого азота и соберут то, что поднимется над поверхностью. Образы — где-то около килограмма - доставят на Землю в 2023 году.

Зонд OSIRIS-REx находится рядом с астероидом Бенну. Приглядывает за ним.

Анализ вещества астероида, возможно, позволит понять, как и из чего образовалась наша Солнечная система. Ведь Бенну — своего рода строительный материал, который так и не был использован для формирования планет — пошел в отходы.

Еще одна цель миссии — точно определить размер астероида. Пока же он известен приблизительно — около 500 метров в поперечнике. Может быть, больше.

Бенну обнаружили лишь в 2013 году. Причислили к группе Аполлонов — к тем астероидам, орбиты которых проходят вокруг Солнца и пересекают земную орбиту с внешней стороны.

В NASA считают Бенну чуть ли не самым опасным из числа околоземных астероидов. Называют «убийцей человеческой цивилизации».

Бенну достаточно велик, чтобы напакостить землянам.

Астероид и в самом деле страшен. Одни ученые оценивают вероятность его столкновения с Землей как 1 к 4000, другие — как 1 к 2700. И те и другие шансы считаются очень высокими. Катастрофу предрекают где-то между 2169 и 2199 годом. Это — без учета маневров, принципиальную возможность которых выявили Данте Ларетта с коллегами.

При диаметре в 500-600 метров астероид не устроит конца света, но напакостит сильно.

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