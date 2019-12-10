Ветрено и солнечно – проверьте счет в банке: россияне смогут заработать на частных гелиостанциях и ветряках

Минэнерго России внесло в Госудуму законопроект, согласно которому частные владельцы экологически чистых источников энергии смогут подключаться к общим сетям и продавать излишки электроэнергии. Солнечные батареи и ветряные установки станут дополнительным источником дохода для потребителей, которые смогут излишки вырабатываемой энергии продавать энергокомпаниям. При этом такой источник дохода не будет считаться предпринимательской деятельностью. Однако, объем реализации такой энергии будет ограничен 15 киловатт в целях обеспечения безопасности энергосистемы.

«Объекты малой мощности, такой, какую мы предлагаем, не будут влиять на безопасность системы — на этот счёт у нас есть заключение системного оператора Единой энергетической системы», — рассказала депутатам замминистра энергетики Анастасия Бондаренко. - «Мы лишь говорим, даём посыл, что если ты, некий гражданин, хочешь такую батарею установить, то, пожалуйста: вот тебе механизм, тебя льготно присоединят, у тебя будут особенности коммерческого учёта и ты даже сможешь выдать излишки в сеть, если они образуются».

Льготную процедуру технологического присоединения экологически чистых устройств, для которых вводится новое понятие – «объект микрогенерации», а также порядок определения цен на электричество установит Правительство РФ. Поставщики электроэнергии, которым нужно компенсировать потери в электрических сетях, должны будут делать это в первую очередь за счёт покупки электроэнергии у владельцев ветряков и солнечных батарей.