Мы живем дольше, а болеем — меньше

Что изменилось в 2019-м в российском здравоохранении? Как поясняют в Минздраве, значимых событий было много.

С самого начала года стартовали два нацпроекта – «Здравоохранение» и «Демография». Это значит, что начались серьезные изменения в таких важных областях как лечение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и охрана здоровья детей. Нацпроектами предусмотрены специальные программы по развитию первичного звена, решению кадровой проблемы, улучшению качества медуслуг, внедрению цифровых технологий, созданию системы общественного здоровья.

В добавление к нацпроектам с середины года разворачивается не имеющая аналогов по своим масштабам программа модернизации первичного звена здравоохранения. В течение года «Комсомолка» регулярно рассказывала об этих нововведениях и о том, что они изменят в нашей жизни.

А теперь — конкретно, в цифрах, что произошло за последний год.

1. Выросла продолжительность жизни

Россияне стали жить дольше. Федеральная служба статистики приводит данные: средняя продолжительность жизни за 9 месяцев 2019 достигла 73,5 лет, что на 0,6 года больше, чем в 2018-м.

Показатель общей смертности на тысячу человек за три квартала уходящего года снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И это не просто цифра – это 30,9 тыс. реальных людей, чьи жизни удалось сохранить.

2. Отступают опасные инфекции

Россия успешно борется с самым опасным в мире инфекционным заболеванием – туберкулёзом, который называют «убийцей № 1». За последние 10 лет заболеваемость туберкулёзом сократилась практически в 2 раза, а смертность – в 3 раза. Только за 9 месяцев 2019 года смертность снизилась на 12,3% и достигла национального исторического минимума – 5,0 случаев смерти на 100 тысяч населения. Для сравнения: минимум смертности от туберкулеза советского периода – 7,7 на 100 тысяч.

Усилия последних лет привели к тому, что в России прекращается рост числа больных ВИЧ-инфекцией. При том, что объем тестирования населения на ВИЧ постоянно растет, в последние три года инфицированных людей выявляется все меньше. За 10 месяцев текущего года выявляемость снизилась еще на 8% по сравнению с прошлым.

Опасный вирус практически больше не передается от матери к ребенку. Уже 98,3% детей у ВИЧ-инфицированных матерей рождаются здоровыми.

3. Глобальное лидерство

Россия давно вошла в число мировых лидеров по борьбе с неинфекционными заболеваниями (НИЗ), к которым относятся, главным образом, сердечно-сосудистые, болезни органов дыхания и сахарный диабет. Достаточно сказать, что российская система помощи при инсультах, включающая в себя экстренную специализированную медпомощь и более 600 сосудистых центров по всей стране, была признана лучшей в мире.

Не случайно «Европейский офис Всемирной организации здравоохранения по профилактике НИЗ и борьбе с ними» является российским проектом и работает в Москве. В августе этого года он получил статус «Глобального центра передового опыта». Как отметил Генеральный директор ВОЗ Т.А. Гебрейесус, «в связи с повышением значимости и утверждением международного авторитета».

4. Новая жизнь поликлиник

Одно из важнейших событий 2019 года – запуск программы модернизации первичного звена здравоохранения. Впервые с середины прошлого века речь идет не о решении отдельных проблем, а о полной перезагрузке системы и ее выстраивании заново в соответствии с требованиями современной медицины.

За прошедшее время эти требования изменились настолько, что несколько сотен районных больниц и поликлиник по стране уже не смогут им соответствовать в принципе. Они будут снесены, построены и оборудованы заново. Все остальные – при необходимости отремонтированы, все устаревшее медоборудование – заменено. Чтобы приблизить поликлиники к жителям – будет закуплен необходимый автотранспорт и даже построены новые дороги.

В этом году идет детальная разработка региональных программ, а со второго полугодия 2020 г. стартует их реализация, которая продлится до 2024-го. Расходы только федерального бюджета за это время составят не менее 550 млрд рублей.

А еще к 2024 году поликлиники по всей стране, а не только в столицах, должны будут забыть про нехватку врачей. И хоть сегодня это кажется маловероятным, но все необходимые для этого условия создаются именно сейчас. Усиление системы профессиональной подготовки уже вошло в нацпроект «Здравоохранение». А важной частью модернизации первички станет создание первой в стране отраслевой системы оплаты труда. Она призвана обеспечить справедливую и достойную оплату труда врачей поликлиник и сельской медицины вне зависимости от региона и конкретного места их работы.

5. ЗОЖ: системный и систематический

Медицинская статистика знает, что здоровье человека на 60% зависит от его образа жизни. Поэтому сегодня, впервые в нашей истории, в России создается комплексная и масштабная система общественного здоровья. Ее задача – привлечение граждан к ведению здорового образа жизни (того самого ЗОЖ) и создание для этого всех необходимых условий. Соответствующий федеральный проект стал частью нацпроекта «Демография».

До 2024 года предусмотрена широкая программа действий по пропаганде ЗОЖ, по контролю за качеством продуктов питания, по созданию условий для занятий физкультурой и спортом. Отдельное внимание в нацпроекте уделяется здоровым условиям труда, а также врачебной поддержке и индивидуальному консультированию граждан по ведению ЗОЖ.

6. «Минус» вредные привычки

Справедливо или нет, но наша страна долгое время считалась одним из лидеров по употреблению алкоголя. Сегодня Россия – пример того, как продуманная и последовательная стратегия регулирования производства и потребления спиртных напитков благотворно воздействует на здоровье нации. Такой вывод содержится в докладе ВОЗ, опубликованном 1 октября этого года.

И это не удивительно, ведь за 10 лет годовое потребление алкоголя у нас в стране снизилось с 15,7 до 9,3 литров на человека. По данным Росстата, общее количество больных с диагнозом «зависимость от алкоголя» (алкоголизм) сократилось с 2,08 до 1,3 млн человек.

7. Диспансеризация для больных и здоровых

Сегодня многие тяжелые заболевания поддаются успешному лечению при условии, что они выявлены на ранних стадиях, а лечение начато вовремя. Поэтому с 2013 года в России проводится диспансеризация населения. Ее программа постоянно расширяется. Например, с этого года усилены онкоскрининги – с четырёх до семи наиболее распространённых локализаций рака.

Диспансеризацию ежегодно проходят уже порядка 60 миллионов россиян. В результате выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях выросла с 52% до 66%, а туберкулёза – превысила 98%. Под постоянным наблюдением врачей находятся уже 88% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом и 97% – с онкологическими.

В 2019 году введен новый порядок прохождения диспансеризации. Теперь каждый гражданин может проходить бесплатные комплексные профилактические осмотры ежегодно, а расширенную диспансеризацию – раз в три года в возрасте до 40 лет и каждый год начиная с 40 лет.