В России нашли и обезвредили 78 ячеек террористов

- В ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализованы 32 боевика, задержан 41 бандглаварь, 241 бандит и 606 пособников. Органами безопасности и силами правопорядка пресечена деятельность 78 законспирированных ячеек международных террористических организаций, члены которых планировали совершение терактов и иные преступные посягательства, - поделился результатами за год председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.

По данным директора ФСБ России в этом году силами МВД, ФСБ и Росгвардии были ликвидированы 83 нелегальные мастерские по производству и переделке оружия, нейтрализовано 8 преступных групп, занимавшихся поставками оружия и боеприпасов из зон вооруженных конфликтов. Росфинмониторингом заблокированы счета и финансовые активы более 2 тысяч лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Председатель определил приоритетные направления деятельности силовых ведомств на 2020 год.

- В текущем году получила дальнейшее развитие система мер по противодействию идеологии терроризма. Повысилась роль и ответственность органов власти, участвующих в исполнении Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на 2019 –2023 годы. Проведено более 12 тысяч адресных профилактических мероприятий с лицами, подверженными воздействию террористической пропаганды, около 14 тысяч мероприятий с лицами, отбывающими наказание за совершение преступлений, около 35 тысяч мероприятий с трудовыми мигрантами. В результате эффективного взаимодействия Роскомнадзора и правоохранительных органов пресечено распространение террористической пропаганды на более чем 50 тысяч страниц в сети Интернет, - Бортников перечислил профилактические меры, которые будут активно применяться и в следующем году.

В мероприятии приняли участие члены Комитета, полномочные представители Президента России в федеральных округах, руководители федеральных органов исполнительной власти, представители специальных служб и правоохранительных органов.