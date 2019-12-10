Михаил Погребинский: Главное - саммит не провалился, конфликта не случилось, мирный процесс перезапущен, а Аваков - засветился как гарант порядка при Зеленском

- Михаил Борисович, скажите, оправдались ли ваши надежды этой ночью ( на встрече президентов нормандской четверки)?

- Да, то, на что я надеялся, то и произошло. Не провалился этот саммит. Мы не стали свидетелями какого-то конфликта или отказа от поиска мирного урегулирования, процесс этот перезапущен. Но поскольку не было никаких суперожиданий, соответственно, нет никакого серьезного разочарования, наоборот, подтверждено в мягкой форме, я бы сказал, обязательство Украины выполнять Минские соглашения. В мягкой, как я сказал пару дней тому назад: что, видимо, согласуют документ, который не будет иметь обязывающего характера.

Так и произошло. И формулировка выглядит так, что стороны заинтересованы в разрешении конфликта. И далее, соответственно, по тексту. Но это важно. Поскольку создает предпосылки такого рода, что вот есть украинская сторона, которая подписалась под заинтересованностью. Если она ничего не делает, то становится недоговороспособной стороной. И, соответственно, это должно менять отношение к невыполнению Минских соглашений российской стороной. Поскольку никаких даже намеков на это (невыполнение российской стороной) в тексте нет.

- Ну, российская сторона, наоборот, всегда ратовала за Минские соглашения и надеялась, что они будут выполняться в полном объеме.

- Нет, я хочу сказать, что есть же разная интерпретация Минских соглашений. Есть украинская интерпретация, которая говорит: мы не против выполнить договоренности, но давайте сначала будем гарантировать все, что связано с безопасностью. Это значит, что территория ЛДНР должна быть свободна от танков, от незаконных вооруженных формирований. Но этого в формулировке документа, даже в качестве заинтересованности, не звучит. Вы меня поняли?

- Да, конечно. А господин Аваков откуда там взялся? Обычно министры внутренних дел на такие встречи не ездят. Кто-то говорит, что он чуть ли не преемник новый на пост президента Украины…

- Ну, это специфика украинской политической ситуации. Он (Аваков) в стране не первый, но и не второй. Он очень влиятельный человек, от него зависит защита вот этих намерений продвигаться по пути мирного урегулирования. По крайней мере, пока Зеленский не получил в данной должности другого человека, который мог бы брать на себя такие обязательства - защищать от ультраправых. Поэтому Аваков там появился, он должен как бы гарантировать, что с Зеленским в Украине считаются. И не случайно Аваков еще до пресс-конференции президентов вышел к прессе … Конечно, в нормальной стране такое невозможно…

- Значит ли это, что Аваков может премьером стать скоро?

- Я не думаю. Но у него лучше положение, чем у премьера. Потому что он же не несет ответственности за это киберэкономическое безобразие, за попытку запустить рынок земли. Зато контролирует силовой ресурс, самый важный сегодня в стране.

- Значит ли это, что Владимир Александрович приблизил его к себе?

- Да, это значит, что сейчас у них доверительные отношения и есть взаимная заинтересованность друг в друге. Сейчас.

- У Макрона, у Путина, у Меркель не было, а у Зеленского промелькнула фраза по поводу того, что Украина будет отстаивать свое право на границу, на территориальную целостность, на Крым и Донбасс…

- Да, это звучит. Для меня это означает, что Зеленский выполняет, что называется, обязательную программу. Ему нужно заявить, что есть такая украинская позиция. Что нам не нравятся Минские соглашения, но мы не можем сказать, что не хотим их выполнять. Это не в наших интересах. Но нам не нравится последовательность пунктов, мы хотим другую. Поэтому он говорит, что вот у нас другая позиция, есть такие намерения, может быть, нам удастся их осуществить.. Без этого у него нет аргументов для противостояния с партией войны. Он должен был это сказать и он это сказал

- Партия войны сегодня опять на майдане… Будут изучать, насколько президент Украины перешел или не перешел красные линии?

- Я думаю, что лидеры нынешней акции на майдане будут утверждать, что перешел. И теперь уже забота Авакова, как заблокировать дальнейшее усугубление этого процесса.

- То есть, силой?

- Разными инструментами. У него есть разные инструменты для этого.

- А вот эта фраза Зеленского, что у нас с Путиным ничья…

- А я не слышал этой фразы…

- Эта фраза рассчитана на майдан, чтобы как-то его успокоить?

- Да, конечно, это расчет на то, что демонстранты поймут, что Путин не добился своих целей, хотя и Зеленский не все сумел сделать…

- А что, Путин тоже специально как бы был лоялен?

- Я думаю, на что рассчитывал Путин, то и получилось. Он не собирался пережимать Зеленского через колено, потому что это был бы шанс сорвать встречу. Я считаю, что Путин больше работал не для того, чтобы найти какой-то консенсус с Зеленским, он просто как бы его изучал, да. Он больше работал для Меркель и Макрона, показывая свою заинтересованность в Минске и т.д. Скорее всего, это так.

- Путин показывал, куда Зеленскому садиться, куда смотреть…

- Ну, да. Старший товарищ показывает младшему. Да, это действительно забавно.

- Все президенты сказали, что через четыре месяца снова встретятся в нормандском формате. А раньше этого Путин с Зеленским могут повидаться?

- Я думаю, что это не исключено. В тексте звучит так, что четыре месяца – это крайний срок (встречи в нормандском формате). Во всяком случае, выглядит так, что событие может состояться и раньше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748750" frameborder="0"></iframe> Путин отметил "потепление" в ситуации с урегулированием кризиса на Украине.

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