В Одноклассниках выбрали главный фильм, хит и шоу 2019 года

Социальная сеть Одноклассники подвела итоги ежегодной премии «Самый ОК!», голосовании за лучший контент 2019 года. Пользователи OK выбирали победителей в шести номинациях: лучший фильм, сериал, шоу, хит, трансляции и блог. В голосовании приняли участие 1,7 млн пользователей.

Фильм года — «Т-34»

Шоу года — «Голос. Дети»

Сериал года — «Слепая»

Трансляция года — UFC 242: Хабиб — Порье

Хит года — «Зацепила»

Блогер года — Двое и алоэ

За номинантов премии «Самый ОК!» отдавали голоса люди разных возрастов, но самой активной группой пользователей стали люди в возрасте от 26 до 45 лет (44%). Премия лучшего контента заинтересовала не только жителей России, в этом году номинантов активно поддерживали жители Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

Безоговорочным лидером в номинации «Лучший фильм» стала картина «Т-34» режиссера Алексея Сидорова. Военная драма набрала в голосовании 59% голосов.

Победителем в номинации «Шоу года» стала программа Первого канала «Голос. Дети». 42% пользователей отдали свои голоса за музыкальную передачу. Второе место у шоу «Ты супер!» (22%) от НТВ и проект «Форт Боярд» от СТС, он набрал 21% и занял третье место.

Сериалом года стала «Слепая». Мистическая драма от телеканала ТВ-3 набрала в голосовании 35 % голосов. Телесериалу ТНТ «Реальные пацаны» не хватило 12% до лидерства в номинации.

Пользователи активнее всего голосовали за хит Артура Пирожкова «Зацепила». В результате он обошел трек «Грустный Дэнс» от дуэта Artik & Asti (31%) и набрал 38% голосов.

Абсолютным лидером среди трансляций стал бой Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье, которую в OK показывал Первый канал. Бой, который собрал в OK 17 миллионов просмотров, получил в премии «Самый OK!» 44% голосов.

Голоса в номинации «Блог года» распределились максимально равномерно. Первое место занял трэвел-блог «Двое и алоэ», набрав 28% голосов. На втором месте оказался проект “Вокруг Светы” (21%), который тоже рассказывает о путешествиях.

Группы победителей онлайн-премии «Самый ОК» получат в OK специальную отметку, которая выделит их в социальной сети. Полные результаты голосования можно посмотреть в приложении премии в соцсети.

Шоу года

«Голос. Дети», Первый канал — 42%

«Ты супер!», НТВ — 22%

«Форт Боярд», СТС — 21%

«Решала», ЧЕ! — 11%

«Последний герой. Актеры против экстрасенсов», ТВ-3 — 5%

Сериал года

«Слепая», ТВ-3 — 35%

«Реальные пацаны», ТНТ — 23%

«Другие», Россия 1 — 19%

«СеняФедя», СТС — 16%

«Содержанки», START — 8%

Фильм года

«Т-34» — 59%

«Балканский рубеж» — 12%

«Семь ужинов» — 12%

«Громкая связь» — 11%

«Тобол» — 5%

Блогер года

Двое и алоэ — 28%

Вокруг Светы — 21%

Юлия Фомина — 15%

Ольга Дори — 14%

Неугомонные — 14%

Crazy Russian — 7%

Спортивная трансляция года

UFC 242: Хабиб — Порье — 44%

II Европейские игры 2019 — 23%

«Зенит» — «Локомотив» — 14%

Ла Лига и Серия А — 11%

The International 2019 — 8%

Хит года

«Зацепила», Артур Пирожков — 38%

«Грустный Дэнс», Artik & Asti feat. Артем Качер — 31%

«Life», Zivert — 16%

«Витаминка», Тима Белорусских — 9%

«Аллея», JONY — 6%