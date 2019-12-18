Дед Мороз, кот и пес

В зимние праздники ажиотаж, увы, не только на снежных горках и в магазинах: в это время в ветклиники поступает множество домашних животных. Как помочь Шарикам и Барсикам пережить неспокойное новогоднее время?

Шаг 1.

Бережем нервы: готовимся заранее

Питомцы не любят шум и вспышки света - а это обязательная часть новогоднего торжества. Во время запусков фейерверков собака может испугаться, вырваться и убежать, начать кусаться, покалечить себя, дико выть. Даже старый спокойный кот-домосед под впечатлением от взрыва петард способен улизнуть из квартиры через приоткрытое окно или выскочить в дверь. Статистика неутешительна: 90% сбежавших питомцев не могут самостоятельно найти дорогу домой. А если их находят, сколько времени уйдет на восстановление душевного здоровья питомца, сколько слез будет пролито хозяевами...

Так что первое, что нужно сделать, - начать готовиться к праздникам, как к войне, заранее.

- Стоит надеть на питомца ошейник с биркой, на которой указаны адрес и номер телефона владельца. Это касается и кошек, но в первую очередь, конечно, собак. Сейчас есть даже ошейники с «маячками» и специальные программы для смартфонов, которые помогут отыскать беглеца.

- Если у питомца слабая нервная система, стоит заранее начать давать ему успокоительное, например, «Анотен». Рассчитать прием лучше так, чтобы к 31 декабря питомец был готов к фейерверкам за окном и более спокойно на них реагировал. Стрессы не нужны ни питомцу, ни хозяину.

«Анотен» оказывает успокаивающее и противотревожное действие, улучшает переносимость психоэмоциональных нагрузок, обладает ноотропным, нейропротекторным и антиоксидантным эффектом. Исследования показали заметное улучшение психического состояния кошек и собак, снижение уровня напряженности, агрессии и страха. Курс приема, как правило, 15-16 дней. Это порошок, который раз в день добавляют питомцу во влажный корм или воду. Подходит и для кошек, и для собак.

Конечно, перед тем, как дать питомцу препарат, стоит посоветоваться с ветеринаром. Ведь нужно и правильную дозу рассчитать, и проверить, чтобы противопоказаний к приему не было.

А во время самого праздника можно изолировать любимца в заранее приготовленный укромный уголок. С лежанкой, знакомой игрушкой, едой и питьем и с максимальной шумовой изоляцией. Главное, не показывайте питомцу, что вы волнуетесь за него, сохраняйте спокойствие, ведь животные анализируют поведение хозяина.

Шаг 2.

Испытание елкой

Любите своего питомца? Тогда не ставьте дома натуральную елку. Небольшая, искусственная куда безопаснее. Новогоднее дерево может упасть на животное, питомец может начать его грызть, пить воду из емкости для елки, что чревато отравлениями.

Не украшайте елку стеклянными и мелкими игрушками, дождиком и мишурой. Блеск привлекает не только детей, но и котов с собаками: они точно попробуют новое украшение на зуб. Кошке, например, стоит только начать жевать дождик - и она не может его выплюнуть из-за особенностей строения языка. Последствия могут быть самые печальные.

Тревожные симптомы: позыв к рвоте, рвота, запор, беспокойное, угнетенное состояние питомца. Если что, лучше сразу звоните и везите питомца к ветеринару. И будьте готовы, что подобный несчастный случай, как правило, влетает в копеечку. Прием ветеринара, узи, возможная операция, долгая реабилитация. Так что и здесь стоить подумать о безопасности питомца заранее. Чтобы все новогодние каникулы не провести в серьезном стрессе.

Шаг 3.

Следим за столом

В каждой семье есть история, как любимый пес (кот) на Новый год слопал тарелку пельменей (тазик селедки под шубой, слизал икру со всех бутербродов, украл палку нарезанной колбасы и т.д.). Итог, как правило, один: животному стало плохо.

Или добрые гости расслабились, прониклись добротой душевной и угостили Бобика с Барсиком чем-то вкусным с праздничного стола. Если уж человеку все эти майонезные, калорийные угощения переварить сложно, то питомцу и подавно. От непривычной пищи у него точно нарушится работа желудочно-кишечного тракта.

Вывод: с гостями заранее проводим беседу, а во время праздника внимательно следим за питомцем и за столом.