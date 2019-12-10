«Для нас это неимоверное счастье»: во Владивостоке Банк ДОМ.РФ впервые выдал молодым семьям ипотеку под 2%

ИПОТЕКА 2% - БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРАВДА

«Для нас это праздник» - говорит с улыбкой на лице один из первых получателей ипотеки под 2%. Напомним, что государственная программа «Дальневосточная ипотека» была утверждена Правительством Российской Федерации 7 декабря 2019 года. В рамках этого проекта Банк ДОМ.РФ запустил нововведение - «Ипотека 2%». Многие не верили, что это вообще возможно. Однако пока скептики сомневаются, информированные подают заявки. И уже есть счастливчики, которые в скором будущем справят новоселье в квартирах, приобретенных по самой лояльной ипотеке в России.

10 декабря в офисе Банка ДОМ.РФ во Владивостоке выданы первые ипотечные кредиты под 2 процента годовых.

- Дальневосточная ипотека – этот тот продукт, который сейчас, действительно, востребован. Полгода назад взять ипотеку под 2 процента казалось невозможным. Мне очень приятно, что первая выдача кредитов проводится именно во Владивостоке. Отсюда начинается большая история, - говорит Сергей Тырцев, первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. –Точнее, она началась с того, что Владимир Владимирович Путин дал поручение разработать этот продукт, а Дмитрий Анатольевич Медведев подписал решение по нему. Все это сделано для того, чтобы простые люди на Дальнем Востоке, молодые семьи имели возможность обзавестись своим жильем.

К слову, условия по получению дальневосточной ипотеки максимально просты.

- Первоначальный взнос должен быть не меньше 20 процентов от стоимости жилья, а сумма кредита не выше 6 миллионов рублей. В качестве первого взноса может быть использован материнский капитал, - рассказывает Данила Литвинов, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ. - Задача дальневосточной ипотеки - это, безусловно, привлечение и сохранение квалифицированных кадров на Дальнем Востоке. Жилищные условия, их улучшение – ключевой вопрос в выборе места жизни, работы. Беспрецедентный уровень субсидии повышает доступность нового, качественного жилья не только для жителей Дальнего Востока, но и для тех, кто хочет сюда приехать. Это создает дополнительные стимулы для развития жилищного строительства и роста объемов строящегося жилья в регионах округа. В первые дни программы мы видим, что заявок уже больше 100. Больше половины из них уже нами одобрено. И это только начало. Ожидаем большой спрос.

По словам Данилы Литвинова, 80% заявок на ипотеку в банке рассматриваются практически мгновенно. Подготовка документов в среднем занимает один день. Поэтому квартира вашей мечты ближе, чем вы думаете.

«МЫ ДО СИХ ПОР НЕ ВЕРИМ»

Первыми в очереди на получение дальневосточной ипотеки оказались три семьи из Владивостока. Их кандидатуры рассмотрели и в кратчайшие сроки оформили им кредит на жилье. Улыбки не сходят с их лиц. Этого события все они ждали долго. И свершилось. Светлана и Андрей Гридины. О собственном жилье они мечтали 7 лет. На ипотеку не решались. Кочевали по квартирам родственников, пока не узнали о дальневосточной ипотеке.

- Мы подали заявки в различные банки. Банк ДОМ.РФ предложил поучаствовать в программе по ипотеке под 2%. Потом нам позвонили и сказали, что мы подходим, - рассказывает Светлана Гридина, одна из первых получателей ипотеки под 2% от банка ДОМ.РФ. - Конечно, мы согласились. Это для нас неимоверное счастье. Если честно, мы еще не до конца осознали, что скоро переедем в новую квартиру. Поверить в такое счастье достаточно сложно. Кредит мы взяли порядка 4,5 миллиона рублей. За 18 лет мы переплачиваем всего 1,2 миллиона. Это несоизмеримо с тем, что нам считали при 8%. Планируем сделать из 80 квадратных метров трехкомнатную квартиру. Сейчас это квартира свободной планировки. При таком раскладе у нас остаются лишние средства, которые можно потратить на ремонт и, конечно, вложить деньги в образование детей. У нас две девочки 6 лет и 4 года.

Данила Литвинов отметил, что банк обеспечит высокий уровень сервиса для клиентов. По его словам, платежи по кредиту можно вносить без комиссии – через цифровую платформу с помощью дебетовой карты. По ней предусмотрены дополнительные бонусы и кэшбэк 5% на товары категории «ДОМ».

Программа «Дальневосточная ипотека рассчитана на 5 лет. За это время тысячи жителей Дальнего Востока смогут также, как и семья Гридиных, стать счастливыми обладателями квартиры своей мечты по самой лояльной банковской ставке в России.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИПОТЕКА»

Приобрести жилье по ипотеке с беспрецедентно низкой ставкой смогут:

- супруги не старше 35 лет;

- не состоящие в браке заемщики не старше 35 лет, имеющие несовершеннолетнего ребенка до 18 лет;

- участники программы «Дальневосточный гектар», получившие земельной участок в ДФО для строительства дома – в Банке ДОМ.РФ по этой программе доступно оформление под залог имеющегося жилья.

КОНКРЕТНО

ДЕШЕВО И ДОСТУПНО

Сергей Тырцев, первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

- Мы работаем в том числе и для того, чтобы дальневосточники могли приобрети доступное и качественное жилье. Ипотека под 2% годовых – настоящий прорыв в этом деле. Везде в стране ипотечный кредит можно взять минимум под 9%. По самым скромным расчетам человек в среднем за все время переплачивает порядка 3 миллионов 600 тысяч рублей. А под 2 % он эта сумма равна 1 миллиону 600 тысячам рублей. Экономия – 2 миллиона рублей! Это доступно для молодых семей. Ежемесячный взнос при ипотеке под 2% в среднем составляет 16 тысяч рублей, тогда как по привычной ставке этот платеж удваивается.

Сергей Ховрат, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала:

Программа предоставляет возможности приобрести жилье не только первичном рынке. В сельской местности молодые семьи могут взять ипотеку для покупки квартиры на вторичном рынке. Построить дом на Дальнем Востоке с привлечением заемных средств по программе могут как молодые семьи, так и получатели земли по программе "Дальневосточный гектар".