2019-12-10T23:07:10+03:00
Экономика

15-миллиардный киловатт-час: В 2019 году Богучанская ГЭС установила рекорд производительности

Это 80-миллиардный киловатт-час энергии с момента ввода станции в эксплуатацию
Анна ГЛАДКИХ
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с момента ввода Богучанской ГЭС в эксплуатацию она произвела более 80 миллиард киловатт-час энергиис момента ввода Богучанской ГЭС в эксплуатацию она произвела более 80 миллиард киловатт-час энергииФото: Мария АНАНОВА
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В 2019 году Богучанская ГЭС произвела 15-миллиардный киловатт-час электроэнергии. До этого максимальная выработка за всю предыдущую историю станции была зафиксирована в 2016 году - 13 млрд 969 млн кВт/ч.

Достичь этого удалось за счет установленного для станций Ангаро-Енисейского каскада гидрологического режима, благодаря которому удалось существенно увеличить водность на Ангаре.

В январе и феврале также были установлены рекорды выработки в зимние месяцы – более 1,2 млрд кВт/ч в месяц, а в августе рекорд за все время работы – более 1,49 млрд кВт/ч.

Отметим, что Богучанская ГЭС - четвертая ступень Ангарского гидроэнергетического каскада, самый масштабный в России проект по достройке мощной гидроэлектростанции.

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