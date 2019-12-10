15-миллиардный киловатт-час: В 2019 году Богучанская ГЭС установила рекорд производительности

В 2019 году Богучанская ГЭС произвела 15-миллиардный киловатт-час электроэнергии. До этого максимальная выработка за всю предыдущую историю станции была зафиксирована в 2016 году - 13 млрд 969 млн кВт/ч.

Достичь этого удалось за счет установленного для станций Ангаро-Енисейского каскада гидрологического режима, благодаря которому удалось существенно увеличить водность на Ангаре.

В январе и феврале также были установлены рекорды выработки в зимние месяцы – более 1,2 млрд кВт/ч в месяц, а в августе рекорд за все время работы – более 1,49 млрд кВт/ч.

Отметим, что Богучанская ГЭС - четвертая ступень Ангарского гидроэнергетического каскада, самый масштабный в России проект по достройке мощной гидроэлектростанции.