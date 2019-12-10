2019-12-10T21:57:38+03:00
Общество

Обновленный Совет: президент задал высокую планку работы СПЧ

На наших глазах произошла качественная «перезагрузка» Совета по правам человека с расширением его повестки, оправдывающим полное название этого органа
Илья УХОВжурналист, политолог
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Прошедшее сегодня под председательством президента России Владимира Путина заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека было приурочено ко Дню прав человека. Фото: Алексей Дружинин/ТАССПрошедшее сегодня под председательством президента России Владимира Путина заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека было приурочено ко Дню прав человека. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Институты обратной связи – и, прежде всего, в некоммерческом общественном секторе, по мере усложнения нашего социума и задач, выполняемых государством, становятся важнейшим условием для эффективности всех этажей принятия решений. Прошедшее сегодня под председательством президента России Владимира Путина заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека было приурочено ко Дню прав человека и продемонстрировало кардинальное повышение самого существа вопросов, обсуждаемых СПЧ. Откровенно положа руку на сердце, давайте спросим себя о том, насколько важные вопросы обсуждались во время прошлых заседаний? Сходу это и сделать то будет сложно. В основном затрагивались какие-то крайне узкие, скорее корпоративные темы, близкие правозащитному сообществу, но зачастую не особенно интересные широким массам граждан и не имеющие крупного общественного резонанса. Сама деятельность СПЧ напоминала скорее добрый, или как теперь модно говорить «теплый ламповый» междусобойчик старых товарищей по диссидентским кружкам, которые с годами все дальше и дальше отходили от актуальной общественной тематики и нужд россиян.

Сегодня в адрес президента звучало очень много крайне злободневных вопросов. Тут и проблемы ввоза незарегистрированных лекарств, и чиновничье хамство и чванство, особенно на местах, и вопросы экологии и глобального потепления и проблемы горящих лесов и многое другое. Интересно отметить, что высказаться имели возможность представители всех точек зрения, причем многие спикеры высказывали порой крайние взгляды, граничащие с конституционными рамками – как это, к примеру, было в случае с пассажами режиссера Александра Сокурова про народы Кавказа заново, глава государства напомнил ему про деятельность «господина Ульянова», которая в итоге привела к трагедии Бутовского полигона.

Сам формат сегодняшней встречи членов Совета с президентом крайне показателен и демонстрирует силу и устойчивость позиции власти по широкому кругу общественно-политической проблематики. Участники заседания могли озвучивать любые свои мысли, зачастую довольно сумбурно и без соотнесения с реальными фактами и зарубежной практикой. Никто не затыкал им рты и не перебивал, что вкупе с трансляцией заседания по федеральным каналам и СМИ в прямом эфире говорит о крайней степени уверенности и готовности президента прислушиваться к самым разным точкам зрения, получая от членов СПЧ прямые сведения о наиболее острых проблемах в тех областях, где они занимаются правозащитой.

Также важно отметить высокий уровень личной вовлеченности главы государства в проблематику СПЧ. Посудите сами – после напряженнейших переговоров в «нормандском формате» и обратного перелета Путин больше 3 часов встречался с правозащитниками, выслушивал их длинные тирады и выпады порой прямо в адрес власти как таковой, а затем с большим тактом, оперируя обширной фактологией, им отвечал. Заседание явно не стало проходным, так как прямо в ходе него президент дал ряд поручений, в том числе и по печально известному делу «Нового величия». Собственно говоря, и члены Совета продемонстрировали другой уровень подготовки – большая часть выступающих не просто критиковала, но и предлагала конкретные меры, поправки в законы, инициативы, по которым можно дать четкие поручения. И видно было, что Путин воспринимал все выступления крайне серьезно, с потенциальной проработкой по линии профильных ведомств. Именно по этой причине сегодня на наших глазах произошла качественная «перезагрузка» СПЧ с качественным расширением его повестки, оправдывающим полное название этого органа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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