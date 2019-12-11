Искуственный интеллект следит за безопасностью на Кольской АЭС

На Кольской атомной электростанции успешно реализован пилотный проект внедрения автоматизированного контроля обязательного использования и правильного применения персоналом средств индивидуальной защиты.

Система «машинного зрения», как назвали ее разработчики, включает 40 промышленных видеокамер высокого разрешения, изображение с которых анализируется системой искусственного интеллекта для определения наличия и правильного применения сотрудниками касок, защитных перчаток, спецодежды и спецобуви. Искусственная нейронная сеть имеет способность к самообучению и отслеживает даже такие параметры, как опущенный защитный щиток и застегнутый подбородный ремень.

Визуальная и звуковая информация в режиме реального времени передается на мониторы начальников смен и административно-технического персонала, а в случаях нарушений техники безопасности подается специальный сигнал, что позволяет в режиме обратной связи оперативно устранить отступление от правил или приостановить работы.

«Для Кольской атомной станции большая честь быть в авангарде внедрения передовых цифровых технологий. Мы рассматриваем этот проект как государственное задание, успешное выполнение которого, в перспективе, позволит тиражировать полученный опыт в масштабах всей атомной отрасли. Особенно важно, что в первую очередь искусственный интеллект приходит в сферу обеспечения безопасности персонала и помогает оберегать жизнь и здоровье наших сотрудников», - рассказал директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Первая очередь системы «машинного зрения» начала работать в помещениях, где сотрудники станции обслуживают высоковольтное оборудование. В дальнейшем планируется к ней подключить к системе дополнительные телевизионные камеры в других электротехнических помещениях, а также обучить распознавать начальные признаки возгорания и задымления.