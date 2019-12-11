2019-12-10T12:15:23+03:00
Анекдоты

Антарктида сушит мозг?

В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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Объем мозга полярников уменьшился после 14 месяцев в Антарктиде

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Женщина накрутила волосы на батарею и прославилась в сети

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В США рождественскую елку океанариума запитали от электрического угря

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Женщина поспешила при входе в офис и случайно пробила стекло толщиной в палец

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Ученые: алкоголь спас обезьян - предков человека от вымирания

ИСТОЧНИК KP.RU

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