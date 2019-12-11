2019-12-10T18:14:49+03:00
Звезды

Диадема от Бледанс, сапоги от Лорак: Киркоров отпраздновал день рождения дочери Аллы Виктории в восточном стиле

Алле-Виктории Киркоровой в ноябре 2010 года исполнилось 8 лет. И этот день рождения явно удался
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Алла-Виктория искренне удивлялась фокусам, которые показывали публике братья Сафроновы. Фото: Личный архивАлла-Виктория искренне удивлялась фокусам, которые показывали публике братья Сафроновы. Фото: Личный архив
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Кажется, только вчера Филипп Киркоров огорошил премию «Золотой граммофон» признанием, что стал отцом. А на днях Алле-Виктории исполнилось уже 8 лет (ее брату Мартину - 7)

- Дочка занимается в детском театре, ходит на шахматы, на уроки керамики и изучает английский язык, - рассказывает об успехах Аллы-Виктории Филипп Киркоров.

День рождения наследницы певец отметил в восточном стиле, превратив на один вечер ресторан, где проходил банкет, в сказку «Аладдин.

Киркоров надел на дочку диадему, подаренную Эвелиной Бледанс. Фото: Личный архив

Киркоров надел на дочку диадему, подаренную Эвелиной Бледанс. Фото: Личный архив

- У меня вообще ощущение, будто в прошлой жизни я жил в арабском мире. И, возможно, был Аладдином, - рассказывал в одном из интервью «КП» Филипп.

День рождения дочери Киркоров организовывал сам. Напомним: став отцом, артист открыл фирму, которая как раз специализируется на детских праздниках.

На входе в ресторан гости погружались в атмосферу восточного базара. Фрукты, ягоды, специи и даже тарелки - все было съедобным.

Девочку буквально осыпали эксклюзивными украшениями: крестный Андрей Малахов (тетя Филиппа) презентовала украшения, которые для именинницы сделали на заказ в Болгарии, а Эвелина Бледанс украсила локоны виновницы торжества диадемой.

Такое пальто презентовала девочке подруга Филиппа Катя Гусева. Фото: Скриншот видео, Личный архив

Такое пальто презентовала девочке подруга Филиппа Катя Гусева. Фото: Скриншот видео, Личный архив

Поскольку в детстве набор юного фокусника был любимой игрушкой Филиппа, удивлять гостей было доверено иллюзионистам Сафроновым.

А в финале вечера для именинницы спел ее любимую песню «Зацепила» Александр Ревва.

Торт вызвал общее восхищение. Фото: Личный архив

Торт вызвал общее восхищение. Фото: Личный архив

ЧТО ЕЩЕ ПОДАРИЛИ ИМЕНИННИЦЕ?

- Младший брат Мартин Киркоров нарисовал для сестры картину.

- Продюсер Яна Рудковская - платье, туфли и ободок от Dior.

- Фотомодель Елена Перминова - деревянный дом для кукол.

- Ани Лорак - сапоги, шапку.

- Сергей Лазарев - сапоги.

- Тимати - костюм от своего бренда.

- Ирина Винер-Усманова - шубу.

Киркоров отпраздновал день рождения дочери в восточном стиле.Алле-Виктории исполнилось 8 лет

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Алле - Виктории исполнилось 8 лет

Каждый год Филипп Киркоров удивляет своих детей тематическими праздниками. На сей раз король сцены организовал в честь 8-летия своей дочери Аллы-Виктории день рождения в стиле ее любимой сказки «Аладдин». (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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