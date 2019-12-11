2019-12-10T18:19:35+03:00
Спорт

Экипировка для зимнего спорта и прогулки: Бросай хандрить, вставай на лыжи!

Выбираем экипировку для занятий спортом и зимних прогулок
Сергей КИРИЛЛОВ
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Лыжная прогулка в парке.Лыжная прогулка в парке.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Лыжи - самый простой и доступный вид активного зимнего отдыха. За лыжню, слава богу, пока платить не надо. А зима хоть и стала теплее, но снег все равно на большей части России лежит не менее четырех месяцев в году.

Сколько стоит удовольствие

Современная экипировка для начинающих обойдется не так дорого. Простые лыжи с креплениями стоят от 1 тысячи рублей до 5. Ботинки - от 2 до 5. Плюс палки от 300 рублей. Словом, можно уложиться в 5 - 10 тысяч рублей. А хватит этого набора лет на 10. То есть за тысячу рублей в год вы получаете отличный заряд здоровья и эмоций, да еще экономите на лекарствах.

Лыжи для профессионалов, конечно, стоят дороже - от 20 тысяч рублей.

Какие они бывают

Лыжи бывают трех видов: для классического хода, это когда бежишь по лыжне, для конькового, но тут нужно широкое полотно трассы, и смешанные (см. схему).

Самые распространенные - для классики. Они тоже могут быть двух видов - гладкие и с насечками в зоне под ботинком. Первые надо мазать, чтобы те не «отстреливали» при отталкивании. А по-хорошему оставшуюся часть еще советуют мазать парафиновой смазкой - чисто для скольжения.

А вот лыжи с насечкой можно не мазать. Но и быстро разогнаться на них не получится. Так что выбирайте сами.

Ботинки бывают двух видов - для классики и для конькового хода. Вторые повыше и пожестче, чтобы держать голеностоп.

Где хранить

Как ни парадоксально, но многие не покупают себе лыжи только потому, что «их негде хранить в маленькой квартире». Все это отговорки. Лыжи занимают совсем немного места. Есть как минимум три варианта их расположения, не считая обычного, когда пару лыж пытаются запихнуть в угол.

Первый - поставить каждую лыжу скользящей поверхностью к стене и закрепить веревкой или любым другим способом. Второй - сделав что-то вроде открытых антресолей, класть их под потолок. Третий - активно использовать их в интерьере, к примеру как вешалку. Так, кстати, поступают в таких продвинутых зимних странах, как Норвегия, и там никто не говорит, что они мешают или портят дизайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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