2019-12-11T11:46:39+03:00
Общество

Губернаторы Тюменской области, Югры и Ямала утвердили программу развития межрегионального научно-образовательного центра

9 декабря в правительстве Тюменской области прошло первое заседание Наблюдательного совета Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ)
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Александр Моор считает, что сегодня чрезвычайно важно сделать первый шаг - запустить работу НОЦ. Фото: правительство Тюменской областиАлександр Моор считает, что сегодня чрезвычайно важно сделать первый шаг - запустить работу НОЦ. Фото: правительство Тюменской области
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Во встрече приняли участие губернаторы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов, а также представители ключевых для этих территорий предприятий, федеральных министерств, университетов и институтов РАН.

«Три региона, начиная с осени 2018 года, совместно работали над проработкой содержания и формированием единого программного документа, – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор. - В течение года проведено четыре межрегиональных стратегических сессии, организованных совместно с Московской школой управления «Сколково». В каждой из них приняли активное участие не только представители вузовской и академической науки, но и наши бизнес-партнеры, организации реального сектора экономики».

Сегодня в структуре НОЦ 10 университетов, 13 научных институтов, 7 организаций реального сектора экономики. Александр Моор напомнил о трех ключевых направлениях работы центра: «Биологическая безопасность человека, животных и растений», «Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии», «Арктика: ресурсы «холодного мира» и качество окружающей среды». Все они, по его словам, нашли отражение в программе, которая прошла защиту на заседании федерального совета научно-образовательных центров мирового уровня.

«Да, в настоящее время можно говорить о согласованной позиции сторон и участников по всему спектру вопросов», – подтвердила Наталья Комарова.

Дмитрий Артюхов обратил внимание, что все проекты, которые стали частью программы от Ямало-Ненецкого автономного округа, прошли стадию обсуждения и согласования как с учеными, так и с руководством топливно-энергетических компаний. Таким образом, губернаторы зафиксировали свою консолидированную позицию по готовности к переходу от ресурсной экономики к экономике знаний, к новым исследованиям и разработкам мирового уровня.

Программу деятельности Западно-Сибирского межрегионального НОЦ на заседании представил ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

«Главный вызов для нас – это достижение по-настоящему мирового лидерства в указанных инициативах. И здесь мы опираемся на стратегию научно-технологического развития страны, на исторические заделы, которые есть в наших регионах, на сильные академические центры. Привлекательность НОЦ в том, что это открытая структура, в которую, по мере развития, будут привлекаться другие высокотехнологичные бизнесы, лидеры науки и ведущие университеты», – отметил ректор.

Александр Моор сообщил, что некоторые мероприятия программы НОЦ уже воплощаются в жизнь. В частности, начал работу Центр комплексного развития компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий. Он работает в режиме «распределенной» обучающей площадки – в Тюмени и Сургуте. Оказана поддержка по созданию лабораторного комплекса по биобезопасности, продолжена работа по внедрению индивидуальных образовательных траекторий.

Среди мероприятий, которые обеспечат эффективную реализацию ключевых инициатив, выделены проекты по генерации бизнесов и созданию экосреды для развития технологического предпринимательства, зеркального инжинирингового центра для трансформации традиционных отраслей региональной промышленности и другие.

«Реализация программы деятельности центра – это долговременный, стратегический и партнерский проект. Все мы адекватно оцениваем наш стартовый уровень. Первые ощутимые результаты мы получим далеко не сразу. В дальнейшем программа еще будет корректироваться, но сегодня нам нужен первый шаг, нужен запуск проектов», – резюмировал Александр Моор.

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