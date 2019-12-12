Еще более 2,4 тысяч обманутых дольщиков получат квартиры или компенсации

Второй Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства принял решение о восстановлении прав еще 2,4 тысяч участников долевого строительства. Обязательства перед ними ранее не исполнили недобросовестные застройщики. Речь идет о 41 проблемном доме в восьми регионах.

Принято решение, что строительство 21 дома целесообразно завершить. Это, в том числе, проекты застройщиков-банкротов «Навис» в Ленинградской области, «Победа» и «Кратон Строй» в Республике Чувашия, «Звезда-2» в Тамбовской области. Ключи от квартир получат более 1,4 тысячи дольщиков. На завершение строительства потребуется 2,5 млрд руб.

Еще по 20 домам решено выплатить дольщикам денежные компенсации. Это проекты 9 застройщиков в 6 регионах: Саратовская область, Ярославская область, Ленинградская область, Калининградская область, Ивановская область и Оренбургская область. Будут восстановлены права более 900 дольщиков. Им предполагается выплатить в целом порядка 1,4 млрд рублей. В каждом конкретном случае размер выплат будет рассчитан по нынешней рыночной стоимости квадратного метра, но он не может быть меньше, чем сумма по договору долевого участия (ДДУ).

На все эти цели принято решение направить 3,9 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов, а также компенсационного фонда.

-На сегодня выплаты по решению первого Наблюдательного совета стартовали в Саратовской области, а в Ивановской области и Красноярском крае начался прием заявлений для осуществления выплат. Принятое решение позволит гражданам оперативно получить деньги и воспользоваться ими уже в этом году. Полученные выплаты в среднем на 25% превышают стоимость жилья по ДДУ. С момента приема заявления, по закону, на выплату компенсации отводится не более 10 рабочих дней. Получив компенсацию, можно вложиться в проект добросовестного застройщика и купить квартиру в доме, построенном по современным стандартам и с соблюдением всех строительных норм. До конца текущего года планируется подготовить для рассмотрения Наблюдательным советом еще более 150 домов, более 9 тысяч дольщиков, - отметил генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун.

Как отметил эксперт рабочей группы ОНФ «Качество жизни» Арсений Беленький, безусловно, это не последние решения фонда, и работа только начинается:

-Еще год назад, да что там говорить, полгода, мы и представить не могли, что будет запущен такой механизм, который позволит на ходу решать проблемы тысячей дольщиков по всей стране. Очень важно, что люди, заключившие договор 15 лет назад, получают выплаты по рыночной стоимости на сегодняшний день в аналогичном месте. В большинстве случаев цена квадрата может увечиться и человек выйдет в плюс.

Руководитель рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков Александр Якубовский добавил, что сегодняшние решения доказывают, что деньги распределяются, работа ведется максимально оперативно.

-Здесь нужно также отметить максимально оперативную работу Фонда защиты прав обманутых дольщиков. Безусловно, начало процесса выплат оцениваем позитивно, это показывает, что закон работает и выполняются поручения президента, - сказал он.

По словам депутата, это крайне важный шаг, потому ранее существовала правовая неопределенность, были моменты, когда люди не понимали, что они могут получить только жилье.

-Сейчас люди получают деньги, получают компенсации, и получают их, что важно, по рыночной стоимости на сегодняшний день, - заключил Александр Якубовский.

На 2019 год Фонду защиты прав дольщиков предоставлено 32,5 млрд рублей на софинансирование для восстановления прав дольщиков. В соответствии с поручениями правительства утвержден перечень из 38 субъектов, в которых федеральная программа по восстановлению прав граждан реализуется уже в этом году и будет продолжена в следующем.