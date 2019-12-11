2019-12-11T14:25:35+03:00
В мире

«Как ни приедешь - то санкции, то импичмент»: Лавров встретился с Трампом

В Конгрессе переговоры окрестили «победой российской пропаганды»
Ася ХОВАНСКАЯ
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Сергей Лавров с хозяином Овального кабинета Дональдом Трампом. Фото: @realDonaldTrumpСергей Лавров с хозяином Овального кабинета Дональдом Трампом. Фото: @realDonaldTrump
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Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтон был организован в сжатые сроки, но прошел на высшем уровне - во вторник в Овальном кабинете его принял Дональд Трамп. Встреча прошла без журналистов и длилась около 45 минут. Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф (который так и не дождался от российских пранкеров обещанного «компромата» с голым Трампом) поспешил назвать нынешние переговоры «победой российской пропаганды».

- Если господин Шифф так характеризует элементарные для любой другой страны контакты на уровне министров иностранных дел и факт приема министра президентом страны-хозяйки… Может, скоро наших дипломатов обвинят в том, что мы допинг принимаем, и потребуют нас привлекать к уголовному наказанию. Абсурдность этой позиции господина Шиффа для меня абсолютно очевидна, как, убежден, и для любого здравомыслящего человека, - ответил на это Сергей Лавров и поиронизировал и над временем своего визита.

- Мне кажется, какой день ни выбери по приезде в Вашингтон, обязательно совпадешь либо с санкциями, либо с импичментом, либо еще с чем-нибудь…

На итоговой пресс-конференции в российском посольстве в Вашингтоне Лавров рассказал, что особое внимание они уделили вопросу стратегической стабильности.

- Остался только один действующий договор между Россией и Соединенным Штатами - Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Мы подтвердили наше предложение о том, что этот договор должен быть продлен, - отметил он. - У нас нет оснований сомневаться в том, что президент Трамп понимает выгоду для американцев, для американского бизнеса, для США в целом и для ситуации в мире от добрых отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией… Конгресс сейчас буквально обуревает желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения. Дело, начатое администрацией Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них. Уверяю вас, что ни «Северный поток-2», ни «Турецкий поток» не остановятся.

Во время встречи министр также озвучил американскому лидеру приглашение приехать в Москву на Парад Победы 9 мая.

- Сегодня по поручению президента я подтвердил это приглашение. Президент Трамп его рассматривает. Мы надеемся, что если такая возможность представится, то, конечно же, можно будет провести полноформатный двусторонний разговор, - заключил Лавров.

А сам Трамп по традиции подвел итоги встречи в Твиттере.

- Только что провел очень хорошую встречу с министром иностранным дел Сергеем Лавровым и представителями России. Обсудили много тем, включая торговлю, Иран, Северную Корею, ДРСМД, контроль за ядерными вооружениями и вмешательство в выборы. Жду продолжения диалога в ближайшем будущем! - написал глава государства.

ОФИЦИАЛЬНО

«Сам факт, что российский министр был принят президентом США, - это важный момент. Другое дело, что, конечно, пока не приходится говорить о каких-то позитивных, скажем так, сдвигах в наших двусторонних отношениях, но такие контакты - они важны».

(Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь президента РФ - журналистам 11 декабря).

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Алексей ПУШКОВ, глава Комиссии Совфеда по информполитике:

«Украина - лишь источник неприятностей»

- Трамп не упомянул Украину среди тем, которые он обсуждал с Лавровым. Это еще раз говорит о том, что для него Украина - не приоритет, а источник неприятностей и лишней головной боли. Идея Киева привлечь США к Минскому процессу если что и может вызвать у Трампа, так только отторжение.

Лавров прокомментировал встречу с Трампом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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