В Чехии поставят памятник власовцам

Его имя стало синонимом предательства. Но не для всех. Муниципальный совет района Прага-Ржепорые (юго-западная окраина столицы Чехии у местного аналога МКАДа) принял решение установить памятник бойцам Русской освободительной армии (РОА) генерала Андрея Власова. Эти самые известные добровольные помощники Гитлера в мае 1945 года дислоцировались в Праге. И, по мнению некоторых, помогли освободить ее, в решающий момент присоединившись к народному восстанию против нацистов-оккупантов.

Реальным освободителем города на Влтаве был маршал Иван Конев с войсками своего 1-го Украинского фронта. Именно они окончательно очистили Прагу от вермахта к 11 мая 1945 года — то была последняя битва Второй мировой в Европе. Но три месяца назад местные власти постановили убрать памятник Коневу. За то, что он якобы участвовал в подавлении советскими войсками «пражской весны» (попытки «цветной революции» в Чехословакии в 1968 году). Хотя четких доказательств такой теории не могут предъявить даже историки-ревизионисты.

Впрочем, «Новую политику памяти» в Чехии поддерживают далеко не все.

— Я в этом (необходимости монумента власовцам — ред.) сомневаюсь. Во всех армиях мира действия РОА считались бы изменой, — сообщил президент республики Милош Земан, ранее, наоборот, высказывавшийся за сохранение памятнику Коневу.

— Сейчас хорошо изучена личная переписка Власова довоенного периода. Даже в годы коллективизации и репрессий он не высказывал сомнений в курсе советской власти. И в том числе поэтому сделал стремительную карьеру, — рассказывает кандидат исторических наук, эксперт по Второй мировой войне Дмитрий Суржик. — Весной 1942 года он был назначен командующим 2-й ударной армией, попавшей в окружение на Волховском фронте. Но действовал неудачно, не смог вывести армию из «мешка», попал, а вернее, сдался в плен. По наиболее достоверной версии, на его командном пункте закончились продукты, тогда военачальник сам пришёл к немцам, показал документы, назвал имя и звание. Это разительно отличается от судьбы других советских генералов. В 1941 году раненый Дмитрий Карбышев был схвачен немцами в бессознательном состоянии после ранения, Михаил Кирпонос в последнем отчаянном бою сражался вместе с солдатами и, когда исход стал ясен, застрелился, чтобы не достаться врагам. Власов же стал сотрудничать с гитлеровцами, возглавил РОА — организацию русских коллаборационистов, идею создания которой продвигал рейхсфюрер СС Гиммлер.

По мнению Дмитрия Суржика, версия об «активном участии власовцев в освобождении Праги» — исторический фейк.

— Действительно, 5 мая, накануне прихода Красой Армии, в городе вспыхнуло народное восстание. Тогда РОА просто ушла с тех позиций, куда ее поставили немцы. Да, есть сведения, что власовцы помогли пражанам, когда те пошли захватывать немецкий цейхгауз (склад оружия). Но в значимых боях с вермахтом РОА не участвовала. Называть ее членов «героями освобождения Праги» — как минимум натяжка.