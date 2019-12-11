2019-12-11T17:56:16+03:00
Звезды

Шарлиз Терон в дерзком мини cверкнула опасным декольте

От 44-летней актрисы невозможно отвести глаз
Ольга ЛИБГАРДТ
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Поклонников восхитились внешним видом своей любимицыПоклонников восхитились внешним видом своей любимицыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Шарлиз Терон после известия о номинации на "Золотой глобус" за роль в фильме "Скандал" как лучшая драматическая актриса блистала на светском мероприятии в Лос-Анджелесе. От 44-летней звезды в откровенном наряде невозможно отвести глаз.

Шарлиз Терон выбрала соблазнительное платье для выхода на красную дорожку. Актриса посетила премьеру фильма "Скандал", в котором сыграла одну из главных ролей. Знаменитость надела черное платье-комбинацию с опасным декольте. Публика смогла оценить точеную фигуру звезды во всей красе.

Наряд был украшен бахромой и напоминал костюм для исполнения зажигательной румбы. Платье с открытой спиной и глубокой зоной декольте невероятно шло Шарлиз. Артистка предпочла нейтральный макияж, а свой образ дополнила босоножками на высоком каблуке.

charlizetheronmaritzcharlizetheronmaritz
Шарлиз Терон выбрала соблазнительное платье для выхода на красную дорожку
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Поклонников восхитились внешним видом своей любимицы. "Как ей удается быть такой утонченной и сексуальной одновременно?"? "Как же она хороша!", "Ей точно 44? Может, 24?", "Нет второй такой. Ей всё идет", "Обалденная фигура!", "Она богиня красоты", "Девушка-мечта", - льют елей обыватели.

Стоит отметить, что Шарлиз Терон не только успешная и востребованная актриса, но и прекрасная мама двоих детей. Голливудская красавица воспитывает четырехлетнюю дочь Августу и восьмилетнего сына Джексона, который наряжается в платья и купальники, так как с трех лет чувствует себя девочкой. Справляться с наследниками актрисе помогает штат прислуги и няни.

Напомним, Шарлиз Терон - поклонница гендерно-нейтрального воспитания. Последователи этой идеи дают ребенку возможность опробовать себя в различных ролях и выбрать ту, которая придется ему по нраву. Сын голливудской звезды очень любит девчачьи наряды и с удовольствием их носит. Артистка не возражает, она не раз говорила. что цель ее воспитания - не учить наследника делать то, что положено мальчику или девочке, а решать самому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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