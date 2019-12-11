Бывшего замдиректора Росгеологии Руслана Горринга приговорили к 3,5 годам

Бывшего первого замдиректора Росгеологии Руслана Горринга приговорили к 3,5 годам колонии общего режима по обвинению в особо крупном мошенничестве.

Дело в отношении экс-чиновника рассматривается в особом порядке. Он признал свою вину в соучастии в хищении 24,6 миллиона рублей, что гарантировало ему более мягкое наказание.

«Признать Горринга виновным и назначить ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима», - огласил приговор судья Илья Романенков.

Как писал сайт kp.ru, в начале марта бывшего замдиректора, который в январе оскандалился своим громким видео, задержали в столичном аэропорту Внуково. Его сняли с рейса в Сочи. На следующий день Следственный комитет России ходатайствовал об аресте Горринга.

По данным Следственного Комитета, в 2011 году Руслан Ганижев (Горринг) получил от предпринимателя более 5 миллионов рублей в качестве взятки. После чего был задержан и признал на допросе свою вину. В отношении него судом была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако после этого обвиняемый скрылся от следствия и был объявлен в розыск.

Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688869" frameborder="0"></iframe> Замглавы Росгеологии в прямом эфире рассказывал о сексе с подчиненными.

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