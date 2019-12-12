Актеры Павел Прилучный и Иван Янковский: «Сейчас уже нет таких женщин, как жены декабристов»

«Союз спасения», выходящий в прокат 26 декабря, снят Андреем Кравчуком, а продюсерами его выступили Константин Эрнст и Анатолий Максимов: та же команда, что делала «Викинга». Действие их нового фильма разворачивается главным образом в 1825 году, а в центре сюжета - восстание на Сенатской. Как ни странно, это всего третий художественный фильм, снятый в России или СССР про декабристов: до того были только фильм 1926 года, который никто, кроме историков кино, не помнит, и «Звезда пленительного счастья» Владимира Мотыля, которую, напротив, помнят все. Но по словам Константина Эрнста, «Союз спасения» к «Звезде» никакого прямого отношения не имеет - все события там показаны под другим углом.

Сергея Муравьева-Апостола в фильме играет Леонид Бичевин, Кондратия Рылеева - Антон Шагин, князя Сергея Трубецкого - Максим Матвеев, графа Милорадовича - Александр Домогаров, Александра I - Виталий Кищенко, Николая I - Иван Колесников (которого многие запомнили по «Концу прекрасной эпохи» Говорухина). Мы поговорили с актерами, сыгравшими Павла Пестеля и Михаила Бестужева-Рюмина - Павлом Прилучным и Иваном Янковским. Общались с ними по отдельности, но вопросы задавали более или менее одинаковые - поэтому и объединили ответы.

«Союз спасения» выходит в прокат 26 декабря

Союз Спасения. Первый трейлер.

«ОНИ СИДЯТ В ТЮРЬМЕ, И НИКТО НИКОГО НЕ СДАЕТ»

- В процессе работы ваше представление об эпохе и о декабристах сильно поменялось?

Янковский: - Безусловно! До съемок я был на уровне школьных знаний, а когда меня утвердили на роль, начал читать архивы, погружаться в глубину… И теперь считаю, что нам многому бы стоило поучиться у этих ребят. Силе духа, например. Стремлению добиться своей цели. Каким-то правильным желаниям… Как мы понимаем, за такими людьми идут. Народ идет - он им доверяет.

- Что вы читали, готовясь к роли?

Янковский: - Тюремные архивы. Когда они сидели в тюрьме, их допрашивали. Там столько информации! Все сразу понятно о людях. Они сидят в тюрьме и никто никого не сдает. Наша компания, Сергея Муравьева, мой персонаж и остальные ребята, понимали, что они делают - хотя никто из них не ожидал, до чего это дойдет в итоге. И еще я читал огромную книгу о роде Бестужевых, она меня вдохновляла.

Иван Янковский в роли Михаила Бестужева-РюминаФото: предоставлено пресс-службой

Прилучный: - Я читал про то, что связано с Пестелем. Он меня очень привлек. Он - человек, который в начале пути определил для себя идею, и ради нее готов был пожертвовать всем. К этому можно относиться с уважением. Неважно даже, какая это идея, плохая или хорошая, - но он остервенело шел к исполнению своей задачи.

- Было что-то в истории декабристов, что вас особенно поразило?

Прилучный: - Раньше я не отдавал себе отчета, - наверное, я как-то в школе не запомнил этот момент - что на Сенатской людей расстреливали прямо в лоб. То есть те, кто стрелял и те, в кого стреляли, стояли в ста метрах и смотрели друг на друга. И это были люди, возможно, друг друга хорошо знавшие, служившие в одном полку. Вплоть до того, что с одной стороны могли быть дети, а с другой - родители. И раздавалась команда «Огонь!» Это, наверное, одна из жесточайших ситуаций, которые могут быть. Меня это немножко да, долбануло.

- Пестель был немец, человек рациональный, любил порядок. Вам это свойственно?

Прилучный: - В какой-то степени да, когда я занимаюсь делом. Но в доме, как только я начинаю отдыхать и расслабляюсь, превращаюсь в разгильдяя.

- Иван, ваш дедушка играл Рылеева в «Звезде пленительного счастья». Вы пересматривали перед съемками «Союза спасения» этот фильм?

Янковский: - Специально - нет. Мне бы это никак не помогло сыграть Бестужева-Рюмина. Но, конечно, я этот фильм смотрел раньше и люблю его.

Прилучный: - А я «Звезду пленительного счастья» посмотрел, только когда меня утвердили на роль. Интересная картина, очень в духе того времени, мне кажется. Но, по-моему, это единственный фильм о декабристах, снятый в советское время, и Пестель там далеко не главный герой, поэтому его образ в кино толком не был раскрыт. Надеюсь, у меня получилось хоть как-то его приоткрыть для зрителя.

Павла Пестеля сыграл Павел ПрилучныйФото: предоставлено пресс-службой

- У Олега Янковского там самый запоминающийся момент - когда декабристов вешают, несколько веревок обрываются, и полузадушенный Рылеев, упав с эшафота, хрипит: «Вы, генерал, верно, приехали посмотреть, как мы умираем? Обрадуйте вашего государя, его желание исполнилось: мы умираем в мучениях». Вам запомнились съемки казни в «Союзе спасения»?

Янковский: - Как что-то особенное в смысле постановки - нет. Там важен был не сам факт повешения, а то, что в этот момент происходит между людьми, как они переглядываются, когда понимают, что жизнь их подходит к концу, и сейчас они умрут.

Прилучный: - Эту сцену мы снимали в павильоне, и я не скажу, что в «Союзе спасения» она самая эмоциональная. Тут каждая вторая минута очень эмоциональная: речь идет о братоубийстве, русский человек убивает русского человека. Зачем? Ради идеи?

«УЕЗЖАЕШЬ В СИБИРЬ? СПАСИБО БОЛЬШОЕ, ДАВАЙ!»

- Как вам кажется, декабристы предчувствовали свою судьбу? И что стало причиной их краха?

Янковский: - Они все начали понимать, когда их брали уже, когда началось восстание Черниговского полка, брат пошел на брата и ситуация вышла из под контроля… Но они, как сейчас модно говорить, «заднюю не дали». А вообще они все были молодые, у всех было свое видение ситуации, и каждый тянул в свою сторону: и Рылеев, и Пестель, и Сергей Иванович Муравьев-Апостол с Михаилом Бестужевым-Рюминым… Один поступал так, другой был в корне с ним не согласен и поступал по-своему.

Как ни странно, это всего третий художественный фильм, снятый в России или СССР про декабристовФото: предоставлено пресс-службой

- Вы почувствовали что-то глубинно общее со своим персонажем?

Янковский: - Нет, он и я - разные совершенно люди. Но во многом я хотел бы быть таким, как мой персонаж. Я вообще эту роль рассматривал как парную с Леней Бичевиным, который играет Муравьева-Апостола. Мне нужно было Леню дополнять. Если он - холодный, умный, спокойный, отвечает за трезвость рассудка, за разум, за идею. то мой герой - неспокойный, горячий. Очень важно, что они с Бестужевым-Рюминым были близкие друзья, они друг друга очень по-мужски любили. И если Сергей вдруг сдавал, если что-то у него не получалось, Миша умел собрать его энергетически. Он вообще был очень энергетически цепкий. Он был одним из самых молодых декабристов, не воевал, но очень хотел соответствовать старшим товарищам. И был очень легким, живым человеком, шутил, бухал, показывал фокусы, ощущал себя немного ребенком в этой ситуации. От него не надо ждать, что он будет серьезно говорить о революции - головами и умом за все отвечали Рылеев и Пестель.

- Жены декабристов считаются идеалом верности…

Прилучный: - Нет, сегодня они не поедут за мужьями в Сибирь, они скажут им: «Спасибо большое, давай». К сожалению, сегодня женщины - уже не те женщины. Таких, как жены декабристов, уже нет. Вот это «Мы женщины, мы самостоятельные»… Просто изменилось время. Наверное, так должно быть.

Янковский: - Вы знаете, я недавно смотрел фильм Мартина Скорсезе «Ирландец», и меня поразила сцена, когда герой Джо Пеши приходит домой в крови, а жена ему говорит: «Иди, раздевайся, ложись спать, я все помою». В этот момент, после нескольких слов, я понял про жену все… Сейчас нет таких женщин.

«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРИДУМЫВАЛ КОСТЮМЫ ДЛЯ АРМИИ, ДАЖЕ НЕ ПОНИМАЛ, ЧТО В НИХ БУДЕТ НЕУДОБНО»

- В костюмах вам было удобно?

Янковский: - Я первый раз играл в историческом, костюмном фильме. И всю роль играл в корсете. Я сутулюсь, а мне нужно было, чтобы мой персонаж был с ровной спиной, и все смен тридцать, или сколько их было, был в корсете. Но вообще, в мундирах и шинелях очень жарко, особенно летом, в тридцать градусов. Ты страшно потеешь, с тебя ручьями стекает вода, худеешь мгновенно. А ведь мы снимали не только летом, но и зимой, в минус тридцать… Но создатели старались максимально погрузить нас в те обстоятельства, в которых жили герои. У нас были базы за пару километров от места съемок, мы морозились на улицах с чаем, который замерзал прямо в дрожащих руках. Мы растирали руки друг другу, обнимались, чтобы чуть-чуть согреться… Но все это помогало нам чувствовать себя теми людьми, которые жили в XIX веке.

Прилучный: - Я тоже носил корсет, у меня тоже сутулость из-за бокса, которым я занимался в детстве. Костюмы XIX века - а наши костюмы точно, до мелочей воспроизводили старинные - мгновенно это выявляют, а корсеты помогают с выправкой. Очень неудобные костюмы, вообще не понимаю, для чего было такие придумывать. Насколько я понимаю, что-то было взято из французского обмундирования, что-то наши, русские, натырили из немецкого. Возможно, человек, который эту одежду придумывал, даже не догадывался, что носить ее будет неудобно. На поле боя эти костюмы - красные пятна, как указатели: стреляйте сюда! Зимой ощущение, что ты ходишь в каком-то железном платье, летом невероятно жарко, ткань не дышит, все наглухо закрыто… Но это все - исходя из наших представлений об удобстве. А в то время в этом был какой-то романтизм, понты какие-то.

- Как вам кажется, у декабристов был шанс победить и реально что-то изменить в стране, или восстание было обречено с самого начала?

Прилучный: - Да, конечно, шанс победить у них был. На самом деле если бы не предатель, которых их сдал, Майборода, думаю, все бы у них получилось. Но какой бы стала после этого Россия - не могу сказать, лучше было бы или хуже… Ну кто бы правил страной - Пестель? Он все слизывал с Наполеона, брал с него пример, хотел быть на него похожим - и был таким русско-немецким Наполеоном. Хотя, возможно, именно такой царь России и нужен?..

Янковский: - Конечно, был, иначе они бы не выступали…. Но вообще, что мне нравится в этом фильме - он вовсе не о том, что власть права и надо ее слушать, а декабристы - молодые дураки, полезли на рожон. Здесь есть позиция власти и позиция народа, и за народ отвечаем мы. Мы надеемся, что этот фильм посмотрит много людей, и он как-то поможет начать выстраивать диалог с властью. Вот его посыл - чтобы люди говорили, начинали общаться, потому что в последнее время утратили возможность разговора с сильным. А если диалог не происходит, начинаются «союзы спасения», «союзы благоденствия» и Сенатская.