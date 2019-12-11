Руслана Горринга, устроившего гарем в Росгеологии, посадили на 3,5 года

Бывший заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг приговорен 235-м военным гарнизонным судом к 3,5 годам колонии общего режима. Он признан виновным в мошенничестве, которое совершил еще в 2011 году. Свою вину Горринг признал.

Это судебное разбирательство привлекало внимание сразу по нескольким причинам. Почему Горринга судил военный суд? Потому что преступил закон он еще восемь лет назад, будучи военнослужащим одной из подмосковных частей. Как писала в своем расследовании «Комсомолка», в то время Горринга звали Руслан Ганижев и он был неформальным «представителем по особым поручениям» главы Ленинского района Александра Газейкина. Собственно Ганижеву и предъявили получение крупной взятки (5 миллионов рублей) с мусорного оператора в интересах Газейкина. Глава района позднее был осужден на два года лишения свободы.

Но самое интересное, что это уголовное дело завели на Ганижева еще в 2011 году, но тогда он скрылся от следствия и, сменив фамилию, получил сначала высокие должности сначала в горнодобывающей компании, а затем и в Росгеологии. Так и осталось загадкой, как он сумел попасть в госструктуру и пройти все кадровые проверки.

Афера с присвоением себе новой личности могла бы так и остаться незамеченной, если бы не всероссийская слава, которая обрушилась на Горринга после публикации видео, в котором он признается в интимных отношениях с четырьмя своими подчиненными сотрудницами. Нецензурные откровения Горринг самолично транслировал в Интернет во время сеанса игры в компьютерную стрелялку.

Горринга тут же уволили из Росгеологии за «несоблюдение корпоративных и этических норм», но это не спасло его от внимания следственных органов, которые, наконец, признали в нем своего старого знакомца Ганижева. 8 марта 2019 года он был задержан в столичном аэропорту Внуково при попытке улететь в Сочи. Именно с этой даты и будет отсчитываться срок отбытия Горрингом наказания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688869" frameborder="0"></iframe> Замглавы Росгеологии в прямом эфире рассказывал о сексе с подчиненными.

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