Дмитрий Шепелев прервал молчание об Андрее Малахове

Дмитрий Шепелев неожиданно заговорил о своем коллеге Андрее Малахов. Как известно, телеведущие не общаются несколько лет. Причиной стал давний конфликт Шепелева с семьей ныне покойной Жанны Фриске. Малахов выбрал сторону родных певицы. После этого Шепелев ни разу не упоминал имя коллеги.

Дмитрий Шепелев не только успешный телеведущий, но с недавних пор еще и блогер. В рамках своего шоу на YouTube "Папки" он беседует со звездами отечественного кино и шоу-бизнеса. Недавним гостем программы стал актер Иван Жидков. У артиста подрастают дочь и сын.

Разговор двух отцов-молодцов начался с обсуждения ролей Ивана. Дмитрий вспомнил, что однажды Жидков сыграл в фильме под названием "Пусть говорят". Видимо, название ленты сподвигло Шепелева на откровение об Андрее Малахове.

"Ты играл там персонажа по имени Андрей. Просто есть Андрей из «Пусть говорят», с которым я в принципе не могу разговаривать по контракту. И по религиозным убеждениям", - неожиданно огорошил признанием Дмитрий.

dmitryshepelev Разговор вышел веселый, трогательный и очень откровенный: про сына и дочь, бывших жен, жизнь после развода и, сказать прямо, трезвый взгляд на жизнь во всех смыслах этого слова

Однако он не стал развивать тему дальше сказанного. Потому зрителям осталось гадать, зачем Шепелев ввернул с беседу с Жидковым сей факт.

Стоит напомнить, что три года назад назад Дмитрий Шепелев, который долгое время не рассказывал никому о своей жизни после смерти Жанны Фриске, неожиданно для всех согласился дать большое откровенное интервью Андрею Малахову. Последний тогда вел передачу "Пусть говорят". Позже Андрей встал встал на сторону семьи Фриске и пообещал сделать все, чтобы бабушка и дедушка могли видеться с внуком Платоном.

Когда Шепелев об этом узнал, то обиделся на коллегу. "Я доверил Андрею самое важное в моей жизни, интервью о Жанне, о нашем Платоне, о том, почему так бережно храню это личное, как это важно для меня, почему я изо всех сил оберегаю сына. Сегодня я понимаю: заявляя, что он «поможет внуку встретиться с дедушкой», Андрей поступает профессионально, но бесчеловечно!", - поведал Дмитрий Шепелев.