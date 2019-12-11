2019-12-11T21:52:47+03:00
Звезды

Дмитрий Шепелев прервал молчание об Андрее Малахове

Телеведущие не общаются уже несколько лет
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дмитрий Шепелев не только успешный телеведущий, но с недавних пор еще и блогерДмитрий Шепелев не только успешный телеведущий, но с недавних пор еще и блогерФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Дмитрий Шепелев неожиданно заговорил о своем коллеге Андрее Малахов. Как известно, телеведущие не общаются несколько лет. Причиной стал давний конфликт Шепелева с семьей ныне покойной Жанны Фриске. Малахов выбрал сторону родных певицы. После этого Шепелев ни разу не упоминал имя коллеги.

Дмитрий Шепелев не только успешный телеведущий, но с недавних пор еще и блогер. В рамках своего шоу на YouTube "Папки" он беседует со звездами отечественного кино и шоу-бизнеса. Недавним гостем программы стал актер Иван Жидков. У артиста подрастают дочь и сын.

Разговор двух отцов-молодцов начался с обсуждения ролей Ивана. Дмитрий вспомнил, что однажды Жидков сыграл в фильме под названием "Пусть говорят". Видимо, название ленты сподвигло Шепелева на откровение об Андрее Малахове.

"Ты играл там персонажа по имени Андрей. Просто есть Андрей из «Пусть говорят», с которым я в принципе не могу разговаривать по контракту. И по религиозным убеждениям", - неожиданно огорошил признанием Дмитрий.

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Разговор вышел веселый, трогательный и очень откровенный: про сына и дочь, бывших жен, жизнь после развода и, сказать прямо, трезвый взгляд на жизнь во всех смыслах этого слова
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Однако он не стал развивать тему дальше сказанного. Потому зрителям осталось гадать, зачем Шепелев ввернул с беседу с Жидковым сей факт.

Стоит напомнить, что три года назад назад Дмитрий Шепелев, который долгое время не рассказывал никому о своей жизни после смерти Жанны Фриске, неожиданно для всех согласился дать большое откровенное интервью Андрею Малахову. Последний тогда вел передачу "Пусть говорят". Позже Андрей встал встал на сторону семьи Фриске и пообещал сделать все, чтобы бабушка и дедушка могли видеться с внуком Платоном.

Когда Шепелев об этом узнал, то обиделся на коллегу. "Я доверил Андрею самое важное в моей жизни, интервью о Жанне, о нашем Платоне, о том, почему так бережно храню это личное, как это важно для меня, почему я изо всех сил оберегаю сына. Сегодня я понимаю: заявляя, что он «поможет внуку встретиться с дедушкой», Андрей поступает профессионально, но бесчеловечно!", - поведал Дмитрий Шепелев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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