Улучшить коммунальную инфраструктуру там, где бизнес не справляется

На сегодняшний день основная часть объектов и систем коммунальной инфраструктуры по всей стране значительно изношена. Это оборачивается постоянным риском аварий, перебоями в поставке тепла и воды, а также наносит серьезный вред экологии.

Причем ситуация год от года кардинально не меняется. Ведь коммунальные системы нуждаются в полном обновлении, а не в их бесконечном ремонте. Но дело это не только хлопотное, но и весьма дорогостоящее. Переложить теплотрассу в микрорайоне или замена очистных сооружений обходится в десятки, а то и сотни миллионов рублей! Таких денег нет ни у населения, чьи платежи за коммунальные услуги остаются основной выручкой коммунальных предприятий, ни в региональных бюджетах.

В решении проблемы модернизации коммунальной инфраструктуры регионам активно помогает госкорпорация - Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Тепло для малых городов

Оговоримся сразу: в первую очередь Фонд ЖКХ помогает малым и средним городам. В областных центрах и городах-миллионниках ситуация с коммунальной инфраструктурой считается относительно неплохой. Тогда как в некрупных городах при критическом износе финансовые источники обновления основных фондов коммунальной инфраструктуры отсутствуют. Поэтому Правительством РФ была разработана программа поддержки проектов модернизации коммунальной инфраструктуры для небольших населенных пунктов, которую в настоящее время реализует Фонд ЖКХ.

Программа Фонда ЖКХ способствует повышению инвестиционной привлекательности проектов модернизации средних и малых городов, поскольку его средствами покрывается до 60% затрат на строительство или реконструкцию коммунальных объектов.

Например, при поддержке Фонда в 2016 - 2017 годах в 22 регионах построено и модернизировано 83 объекта тепло- и водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами, а также более 110 км сетей. Стоимость новых проектов превышает 10 млрд рублей, из которых средства Фонда - около 5 млрд рублей. Кроме того, привлечено более 4 млрд рублей частных инвестиций, еще примерно 1 млрд рублей выделены из бюджетов регионов и муниципалитетов. В населенных пунктах, где реализованы проекты, появилась инфраструктура, которая позволяет не бояться разморозок сетей и домов. При этом были защищены интересы местных жителей, ведь при существенных затратах регионов на модернизацию коммунального хозяйства роста совокупного платежа населения не было.

С возобновлением с февраля 2019 года по решению федерального Правительства финансовой поддержки Фондом проектов модернизации малых и средних городов в госкорпорации рассмотрена уже 21 заявка от регионов, в том числе от республик Башкортостан и Хакасии, Приморского края, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новосибирской, Псковской и Тамбовской областей.

Новая блочно-модульная система в г. Обь Новосибирской области. Фото: Фонд ЖКХ

Предотвратить экологическую катастрофу

В августе - сентябре Фондом ЖКХ приняты решения о предоставлении финансовой поддержки сразу по нескольким заявкам на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры от Калужской области. Реализация проектов даст возможность внедрить современные методы очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и привести их качество в соответствие с нормативными показателями. Общая стоимость проектов по реконструкции очистных сооружений в Дзержинском, Сухиничском и Думиничском районах и городе Юхнове составит около 700 млн рублей, из них средства Фонда - свыше 400 млн рублей. По завершении мероприятий качественной услугой водоотведения будут пользоваться более 14 тыс. человек, или около шести тысяч семей, а также более 160 организаций, в том числе 50 бюджетных учреждений.

Столь же амбициозные планы на обновление коммунальной инфраструктуры в целях повышения качества коммунальных услуг и у Новосибирской области. В регионе уже подготовлены и запущены работы по модернизации в теплоснабжении на сумму почти полтора миллиарда рублей, из которых средства Фонда составили свыше 850 миллионов рублей. Отметим, что реализация проектов с участием средств Фонда ЖКХ позволяет экономить средства областного бюджета. Так, заменены морально и физически устаревшие угольные котельные на территории рабочего поселка Маслянино на 6 современных газовых, реконструированы и построены новые тепловые сети. В результате местная коммунальная организация смогла отказаться от региональных субсидий на подготовку к отопительному сезону, которые обычно составляли около 22 млн рублей ежегодно.

Долгие километры теплосетей

В Приморском крае проектом модернизации в ЗАТО город Фокино взамен мазутной предусмотрено строительство автоматизированной блочно-модульной газовой котельной мощностью 52 МВт и реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 14,3 км. Стоимость проекта составляет свыше 570 млн рублей, средства Фонда - 300 млн рублей и средства участника проекта - свыше 270 млн рублей. Реализация проекта позволит сократить технологические потери при передаче тепловой энергии по сетям, а также количество прекращений подачи ресурса на источниках тепловой энергии и на сетях в результате технологических нарушений. Также принято решение

о предоставлении финансовой поддержки на проект модернизации в городе Партизанске стоимостью 55,45 млн рублей, в том числе за счет средств Фонда - 33,27 млн рублей и средств участника проекта - 22,18 млн рублей. Данным проектом предусмотрена реконструкция и строительство тепловых сетей общей протяженностью 1,06 тыс. м, что позволит снизить потери при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, а также сократить количество аварий на тепловых сетях.

- Проекты в Фокине и Партизанске, которые реализуются при финансовой поддержке Фонда ЖКХ, не будут единственными в регионе, - отмечает врио вице-губернатора Приморского края Елена Пархоменко. - Уже решено, что сотрудничество Фонда ЖКХ и Приморского края будет продолжено.

Новое качество жизни

Общая стоимость модернизации и строительства коммунальных объектов, софинансирование которых одобрено Фондом ЖКХ в 2019 году, составляет более 5,6 млрд рублей, из которых госкорпорация предоставит около 2,8 млрд рублей. Проектами предусмотрено строительство, реконструкция и модернизация 32 объектов и около 89 км сетей. Ввод в эксплуатацию новых и модернизированных котельных, очистных сооружений, насосных станций, прокладка новых и замена изношенных сетей позволят обеспечить более 1 миллиона жителей в 20 населенных пунктах качественными коммунальными услугами и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Поддержка Фонда стимулирует регионы к заинтересованности в обновлении основных фондов коммунальной инфраструктуры, а позитивный опыт взаимодействия мотивирует их продолжать начатое сотрудничество с госкорпорацией.

Прямая речь

Заместитель генерального директора Фонда ЖКХ Ольга Сердюк:

- Модернизация коммунальной инфраструктуры играет важную роль в создании современной, комфортной, надежной и доступной среды проживания для граждан нашей страны, дает толчок для развития малых и средних населенных пунктов. Главная цель Фонда ЖКХ при поддержке проектов модернизации - обеспечить новое качество жизни граждан, не допустив при этом резкого роста платежей за услуги ЖКХ.