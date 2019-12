Дно Тихого океана покрылось загадочными отверстиями

О том, что дно Тихого океана в районе Биг Сур — это у берегов центральной Калифорнии (Big Sur, California) — выглядит, мягко говоря, странно, сообщили ученые из Институто подводных исследований в заливе Монтерей (Monterey Bay Aquarium Research Institute -MBARI). Ева Лундстен (Eve Lundsten) и Чарльз Паулл (Charles Paull ), выступая на осенней встрече Американского геофизического союза в Сан-Франциско (Fall 2019 meeting of the American Geophysical Union in San Francisco), рассказали об обилии каких-то круглых ям, обнаруженных во время недавней экспедиции.

Рядом с большими дырами - оспинами - располагаются маленькие - микродепрессии.

Океанологи отправлялись присмотреться к объектам обнаруженным ранее — еще 20 лет назад. К оспинам (pockmarks), как их тогда назвали — большим круглым ямам диаметром от 110 до 250 метров и глубиной до 7 метров. Насчитали невероятное их количество — более 5 тысяч штук, покрывавших площадь чуть более тысячи квадратных километров. А чуть поодаль наткнулись на 11 тысяч отверстий помельче — диаметром от 5 до 20 метров и глубиной до полутора метров. Их назвали микродепрессиями (MDs).

По побережью Калифорнии проходит живописная дорога

Природа и оспин и микродепрессий загадочна. Была гипотеза, что их «выкопали» выходящие со дна пузыри метана. Но она не подтвердилась. По крайней мере для обследованного района. В ходе экспедиции никаких следов метана обнаружить там не удалось. К тому же исследователи утверждают, что микродипрессии — это не растущие оспины. То есть, маленькие ямы отнюдь не превращаются в большие. И по строению они разные. MDs похожи на кратеры с небольшими холмиками в центре.

Микродепрессия похожа на небольшой лунный кратер с мусором внутри.

По отложениям на дне оспин Ева, Чарльз и их коллеги определили, что им примерно 50 тысяч лет. Какая-то неведомая сила сформировала ямы в то далекое время и больше себя не проявляла.

Активны ли микродепрессии — в смысле эволюции, определить не удалось. Но похоже, что они — действующие объекты. Ямы собирают разнообразный мусор — пластик, остатки рыболовных снастей, кости, отмершие водоросли, ракушки камни.

Не исключено, что в образовании ям на дне океана каким-то образом участвуют течения. Но изобразить хотя бы принципиальную схему подобного процесса пока не получается. Одним словом, загадка.

Исследовать феномен океанологи отправились еще и с практической целью. Рядом с Биг Сур — в океане — собираются устанавливать ветряки, опирающиеся на дно. А для этого надо знать, насколько оно стабильно. Пока и это неизвестно.

Там, где дно покрыто оспинами, или рядом планируют установить сотни ветряков.

О ямах рассказал портал ScienceAltrt.