ФСИН планирует привлечь заключенных к переработке пластика

О планах по созданию специализированной площадки для глубокой переработки вторсырья на территории исправительных колоний в Ульяновской области стало известно в ходе встречи главного инспектора по охране окружающей среды Ульяновской области Гульнары Рахматулиной с представителями региональных операторов по обращению с ТКО и УФСИН.

Планируется, что на первом этапе заключенные будут перерабатывать пластик, которые в последующем пойдет на производство товаров народного потребления. Как отметили представители ФСИН, у ведомства имееются все необзодимые для запуска проекта возможности и ресурсы. Кроме того, уже стартовали подготовительные работы.

В ближайшее время сотрудники ФСИН посетят мусоросортировочный комплекс, чтобы наглядно познакомится с тем, как организован процесс сортировки отходов, - сообщает пресс-служба регионального министерства природы.