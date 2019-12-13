2019-12-13T01:18:46+03:00
Общество

ФСИН планирует привлечь заключенных к переработке пластика

Первую площадку глубокой переработки вторсырья планируют разместить на территории ИК в Ульяновской области
Анна ГЛАДКИХ
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Площадку глубокой переработки вторсырья планируют разместить на территории ИК в Ульяновской областиПлощадку глубокой переработки вторсырья планируют разместить на территории ИК в Ульяновской областиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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О планах по созданию специализированной площадки для глубокой переработки вторсырья на территории исправительных колоний в Ульяновской области стало известно в ходе встречи главного инспектора по охране окружающей среды Ульяновской области Гульнары Рахматулиной с представителями региональных операторов по обращению с ТКО и УФСИН.

Планируется, что на первом этапе заключенные будут перерабатывать пластик, которые в последующем пойдет на производство товаров народного потребления. Как отметили представители ФСИН, у ведомства имееются все необзодимые для запуска проекта возможности и ресурсы. Кроме того, уже стартовали подготовительные работы.

В ближайшее время сотрудники ФСИН посетят мусоросортировочный комплекс, чтобы наглядно познакомится с тем, как организован процесс сортировки отходов, - сообщает пресс-служба регионального министерства природы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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