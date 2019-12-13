Через 15 лет объем рынка «зеленой» энергетики может достичь 2,7 трлн

В ходе VIII ежегодной конференции «Будущее возобновляемой энергетики в России» эксперты рассмотрели вопросы среднесрочной перспективы развития рынков возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в числе которых изолированные энергосистемы и микрогенерации, а также оптовый и розничный рынки. Считается, что к 2035 году их оборот может достичь 2,7 трлн рублей.

– По нашей консервативной оценке, до 2035 года потенциал данных рынков оценивается в объеме до 10 ГВт в дополнение к оптовой генерации. Таким образом, минимальный объем отрасли достигнет 25 ГВт к 2035 году. Суммарный оборот всех существующих рынков отрасли возобновляемой энергетики на этом горизонте оценивается в 2,7 трлн рублей, – рассказал руководитель инвестиционного дивизиона ВИЭ Управляющей компании «Роснано» Алишер Каланов.

По его словам, отрасль «зеленой» энергетики создает большой инвестиционный спрос как для сектора машиностроения и производителей базовых материалов, так и на сопутствующие услуги. Помимо этого, благодаря развитию ВИЭ-отрасли прогнозируется появление до 15 тысяч новых рабочих мест, что сформирует спрос на высококвалифицированные кадры и потребует создания новых образовательных программ.

Отметим, что в настоящее время в России действует программа стимулирования развития ВИЭ на период до 2024 года. Она заключается в обязательном сборе с потребителей платежей по договорам поставки мощности и предусматривает льготы на создание 5,4 ГВт мощности до 2024 года.