Комиссия РСПП по индустрии спорта определила цели и задачи

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей была создана в связи с необходимостью консолидации действий отечественных бизнес структур по развитию спорта и вступлением России во Всемирную Федерацию корпоративного спорта (WFCS/EFCS).

Комиссия призвана способствовать диалогу между бизнес-сообществом, спортивным сообществом и федеральными органами власти, координации общественной и спонсорской деятельности российских предпринимателей, направленной на развитие отечественного спорта.

На первом заседании участники определили основные цели деятельности Комиссии: увеличение инвестиционной привлекательности физической культуры и спорта для бизнеса, совершенствование условий для спонсорской деятельности, развитие корпоративного спорта и массовой физической культуры для граждан.

- Наша ключевая задача заключается в оздоровлении населения через развитие корпоративного массового и любительского спорта. Необходимо выработать эффективные механизмы по поддержке и найти взаимовыгодные формы государственно-частного партнерства для снижения нагрузки на бизнес и государственный бюджет в данной сфере», – отметил председатель комиссии Константин Гончаров.

Члены комиссии примут участие в оценке спортивно-массовой привлекательности регионов и создании единого рейтинга социально-ответственных предприятий, поддерживающих и развивающих массовый спорт.

СПРАВКА

В состав Комиссии входят руководитель проекта «Объединенная хоккейная лига» Сергей Смирнов (первый заместитель председателя Комиссии), руководитель ХК «Легенды хоккея СССР» Александр Якушев (заместитель председателя Комиссии), представители Министерства спорта РФ, Министерства экономического развития РФ, ДОСААФ, Ассоциации операторов фитнес-индустрии, спортивных общественных организаций, а также крупнейших российских холдингов, в том числе ОАО «РЖД», МХК «Еврохим», ПАО «ФосАгро», ПАО «Газпром нефть», ПАО «ММК».