Алла Бондаренко: Успех наставника - это личные успехи его учеников

Запустила конкурс президентская платформа «Россия - страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения России. А реализуется он в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого», который в свою очередь является частью национального проекта «Образование».

- Конкурс призван найти не просто талантливых учителей, но в первую очередь педагогов, умеющих работать сообща, понимающих, что эффект от совместной работы команды качественно превосходит эффект от работы отдельных людей, - рассказал «КП» генеральный директор АНО «Россия - страна будущего» Алексей Комиссаров. - Мы приглашаем к участию команды учителей школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, учителей начальных классов, а также педагогов воспитательных служб без ограничений по возрасту и стажу. Все участники получат доступ к электронным библиотекам, а учителя-финалисты смогут стать участниками образовательных программ Мастерской управления «Сенеж».

Об участии в конкурсе «Комсомолке» рассказала преподаватель из Клинцовского индустриально-педагогического колледжа Алла Бондаренко. Ее команда представит на конкурсе Брянскую область.

Алла Бондаренко, учитель Клинцовского индустриально-педагогического колледжа. Фото: Архив А. БОНДАРЕНКО

МЕЧТАЛА РАБОТАТЬ В ШКОЛЕ

Алла Владимировна, выпускница Брянского пединститута, работает в Клинцовском колледже почти 23 года. Сначала преподавала ребятам историю, обществознание, философию, затем к этому списку добавились право, основы социологии и политологии.

- Я с детства знала, что стану учителем, - говорит Алла Бондаренко. - Во дворе с девчонками мы постоянно играли в школу. Я - педагог, остальные - мои ученики. Когда пришло время выбирать профессию, других вариантов, кроме как пойти в пединститут, я не искала.

В образовании, считает педагог, нужно уделять внимание не только предмету, но и самостоятельной, творческой работе студентов. Так, вместе со старшекурсниками они открыли в Клинцах кабинет юридической консультации - помогают многодетным, малообеспеченным семьям, а также сиротам. Для этого Алла Владимировна получила второе высшее образование юриста.

- На уроке я могу дать задачку, которая иногда не вяжется с жизнью, - признается преподаватель. - На прием к нам приходят люди с реальными проблемами. Ребятам приходится разбираться в каждом отдельном случае. Так они получают практические навыки, и после колледжа им проще адаптироваться.

Успех учителя - это успехи его учеников, считает Алла Владимировна. К слову, ее подопечные не раз побеждали в областных и всероссийских конкурсах и олимпиадах. И сама она - активистка. - Мы со студентами и коллегами постоянно участвуем в смотрах, на районных и областных конференциях, разрабатываем интересные проекты, - говорит педагог. - Конкурс «Учитель будущего» - новая ступень для меня. Учителю важно постоянно совершенствоваться, идти в ногу со временем. Я считаю, педагог должен учиться вместе с детьми. Схватывать все новое и внедрять это в преподавание.

КОММЕНТАРИЙ

Виктор Ширяев, заместитель директора департамента образования и науки Брянской области:

- Мы рады, что наши педагоги будут участвовать в таком важном профессиональном конкурсе, как «Учитель будущего». Тем самым растет престиж брянского образования. Любой смотр стимулирует наших преподавателей, помогает повысить уровень профессионального мастерства. Не стоит забывать, что конкурс - это площадка для повышения своей квалификации, ведь педагогам предстоит подготовка и общение с коллегами. Особенностью конкурса «Учитель будущего» является командная работа. Они будут создавать групповой проект, а затем отрабатывать его вместе.

Формирование команд на конкурс пока еще идет. Мы с радостью ждем заявки от учителей. Важно, чтобы сами педагоги поняли, что готовы участвовать, а мы со своей стороны окажем необходимую поддержку

Узнать подробности конкурса «Учитель будущего» можно по ссылке.