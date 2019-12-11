2019-12-12T12:59:52+03:00
Общество

Оксана Быкова: Дети открывают для тебя самого что-то новое

Цель стартовавшего в России масштабного конкурса «Учитель будущего» - поиск, поддержка и продвижение команд учителей
Екатерина КОМЯКОВА
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Оксана Быкова, учитель химии Технического лицея при Сибирском государственном университете геосистем и технологий. Фото: Архив О. БЫКОВОЙОксана Быкова, учитель химии Технического лицея при Сибирском государственном университете геосистем и технологий. Фото: Архив О. БЫКОВОЙ
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Запустила конкурс президентская платформа «Россия - страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения России. А реализуется он в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого», который в свою очередь является частью национального проекта «Образование». - Конкурс призван найти не просто талантливых учителей, но в первую очередь педагогов, умеющих работать сообща, понимающих, что эффект от совместной работы команды качественно превосходит эффект от работы отдельных людей, - рассказал «КП» генеральный директор АНО «Россия - страна будущего» Алексей Комиссаров. - Мы приглашаем к участию команды учителей школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, учителей начальных классов, а также педагогов воспитательных служб без ограничений по возрасту и стажу. Все участники получат доступ к электронным библиотекам, а учителя-финалисты смогут стать участниками образовательных программ Мастерской управления «Сенеж».

От Новосибирской области в конкурсе принимает участие команда учителя химии Оксаны Быковой. Она работает в Техническом лицее при Сибирском государственном университете геосистем и технологий. - Оксана Григорьевна, каков ваш педагогический путь? - По основному диплому я инженер-картограф, в 1996 году закончила наш университет, тогда он еще назывался СГГА. Стала аспирантом и осталась работать на кафедре экологии и природопользования. Преподавала химию, экологию, урбанистику, ландшафтоведение, социальную экологию и географию населения. Занималась наукой. На базе нашего вуза действует лицей, и меня пригласили поработать с детьми. Я сначала совмещала два этих направления, а в 2013 году сделала окончательный выбор и ушла полностью к детям. Сначала, конечно, было сложно, ведь преподавание в вузе и школе очень различается. В первом случае студентам от 18 до 50 лет и выше, а во втором - подростки от 14 лет. Мне пришлось искать новые подходы, учиться понимать их желания, настроение, подружиться с ними. К детям привыкаешь, и в тоже время они постоянно открывают для тебя самого что-то новое.

- Почему решили принять участие в конкурсе «Учитель будущего»?

- В августе в Новосибирске прошел педагогический форум, многие учителя принимали участие в нем в разных секциях. Я попала на семинар, где представители Министерства просвещения РФ рассказывали про различные проекты, в которых можно себя проявить. Особенно меня заинтересовал конкурс «Учитель будущего». Мы с моими коллегами хотим показать себя, поднять свой уровень в педагогике.

- Наверняка уже сформировали образ - кто же такой учитель будущего…

- Мы хотели бы сделать такой акцент: важна не только работа с детьми, а нужно выбрать специализацию и вместе с ребятами развиваться в этом направлении. Мои сподвижники, участники нашей команды, работают вместе со мной. Один из них, преподаватель физики, заканчивал лицей, в котором я сейчас работаю, а потом и этот же вуз. Второй «соучастник» - молодой специалист, тоже бывший лицеист.

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Федорчук, министр образования Новосибирской области:

- Мы работаем с учителями в этом направлении, прежде всего с директорами школ. Власти региона заинтересованы в том, чтобы учитель сам как профессионал-предметник развивался в своем направлении. Поэтому поддерживаем участие учителей в различных конкурсах, направленных на рост профессионального мастерства. Обычно в такого рода мероприятиях задействовано от 20 до 30% учительского сообщества.

Узнать подробности конкурса «Учитель будущего» можно по ссылке.

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