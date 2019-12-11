Елена Мадрыкина: Мы учим детей, а дети учат нас

Цель стартовавшего в России масштабного конкурса «Учитель будущего» - поиск, поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе. Запустила конкурс президентская платформа «Россия - страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения России. А реализуется он в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого», который в свою очередь является частью национального проекта «Образование».

- Конкурс призван найти не просто талантливых учителей, но в первую очередь педагогов, умеющих работать сообща, понимающих, что эффект от совместной работы команды качественно превосходит эффект от работы отдельных людей, - рассказал «КП» генеральный директор АНО «Россия - страна будущего» Алексей Комиссаров. - Мы приглашаем к участию команды учителей школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, учителей начальных классов, а также педагогов воспитательных служб без ограничений по возрасту и стажу.

Все участники получат доступ к электронным библиотекам, а учителя-финалисты смогут стать участниками образовательных программ Мастерской управления «Сенеж».

Учитель английского языка школы № 4 г. Миллерово Ростовской области Елена Мадрыкина. Фото: Архив Е. МАДРЫКИНОЙ

Среди участников конкурса - команда учителя английского языка Елены Мадрыкиной из школы № 4 г. Миллерово Ростовской области.

- Чем вас привлек конкурс «Учитель будущего»?

- Нам понравилось, что конкурс профессионального мастерства предлагает новый формат - работу в команде, - пояснила «КП» Елена Мадрыкина. - Это именно то, чему мы учим наших детей, организовывая для них проектную деятельность, семинары и другие учебные форматы - чтобы они учились лучше общаться и понимать друг друга. В нашей команде еще два учителя: музыки - Галина Морозова, а также истории - Елена Золотова. Вот уже несколько лет мы практикуем работу в команде, интегрируя наши предметы таким образом, чтобы детям было интереснее учиться и они лучше узнавали материал.

- Как лично вы пришли в профессию?

- Я поступила в Ростовский государственный педагогический университет на переводчика, но на третьем курсе задала себе вопрос: быть переводчиком или учителем, что мне и обществу важнее? Профессия педагога победила. Я ни разу не пожалела о своем выборе. Это очень интересно - обучать детей. Время идет и не стоит на месте. Мы учим детей, а дети учат нас. А еще у них потрясающая энергетика. Это дорогого стоит.

- Какой вы видите профессию учителя в будущем?

- Профессия учителя - это всегда про личное общение. И развиваться она будет тогда, когда у учителей будет возможность общаться не только с учениками и друг с другом, но и лично с лучшими наставниками, не ограничиваясь только рамками Всемирной паутины. Ездить на практику, перенимать личный опыт и совершенствоваться.

Кстати, команды-победители получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

Узнать подробности конкурса «Учитель будущего» можно по ссылке.