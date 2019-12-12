2019-12-12T13:12:05+03:00
Умные вещи

ВКонтакте запустила новый раздел «Воспоминания»

К каждому событию из прошлого можно подобрать цветной фон
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ВКонтакте появился новый раздел «Воспоминания». В нём можно увидеть записи и фото, размещённые в этот же день год или несколько лет назад. Также «Воспоминания» расскажут о годовщинах дружбы, дате регистрации ВКонтакте и других памятных событиях. Всеми этими моментами можно поделиться в историях.

О наиболее интересных воспоминаниях пользователям напомнят уведомления — настройки для них есть в самом разделе. К каждому событию из прошлого можно подобрать цветной фон, а в мобильном приложении — ещё и поделиться им в истории: отметить тех, кому тоже дорог этот момент, добавить надпись, хештег или стикер.

«Воспоминания» появились в профиле: в версии для компьютера — под аватаром, в мобильной версии — в разделе «Другое», в мобильном приложении VK — в трёх точках. Попасть в раздел также можно по прямой ссылке: vk.com/memories

Наталья Алимова, продуктовый маркетолог ВКонтакте:

«В нашей жизни ежедневно происходит множество событий. Те, которые находят в нас наибольший эмоциональный отклик, попадают на наши страницы ВКонтакте. Не всегда мы находим время в быстром ритме жизни просто остановиться и оглянуться. Вспомнить то, что когда-то было для нас так значимо. «Воспоминания» напомнят вам о самых волнующих моментах и помогут поделиться ими с близкими. Поверьте, вам есть что вспомнить!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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