2019-12-12T15:00:02+03:00
Недвижимость

Виртуальный помощник подберет вам квартиру и оплатит счета

Новый мобильный сервис появился у «Группы ЛСР»
Анна ГЛАДКИХ
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Мобильное приложение — помощник для клиентов «Группы ЛСР» будет работать по принципу «единого окна». Он и квартиру найти поможет, и забронирует ее и поможет обслуживать ее после покупки, будет управлять всеми коммунальными счетами. Приложение позволит оплатить счета всего в несколько кликов. Еще пара нажатий кнопки на смартфоне - и оформлен вызов мастера из управляющей компании или заявка для коммунальной службы заявку - легко и удобно. Новый сервис будет полезен не только потенциальным покупателям квартиры в Москве, Санкт - Пеетрбурге илит Екатеринбурге, но и тем, кто уже живет в домах от «Группы ЛСР».

Новый мобильный помощник позволяет сделать выбор будущего жилья не выходя из дома и даже не включая компьютер — сравнить варианты недвижимости и забронировать именно ту квартиру, в которой вам хочется жить, можно на экране смартфона.

Мобильное приложение «ЛСР» можно бесплатно скачать в Android и iOS. После регистрации в несколько простых действий, вам станут доступны все свободные для продажи квартиры и места на парковке а также кладовые и коммерческие помещения. Здесь же можно получить всю сопутствующую информацию, ознакомиться с документами и проследить за ходом строительства вашего дома. Кроме того помощник всегда сообщает ту цену, которая актуальна на текущий момент.

Забронировать понравившийся вариант онлайн можно в разделах «Брони» и «Избранное», здесь также же можно сохранять историю действий и отслеживать статусы. Здесь можно и заявку на ипотеку оставить, записаться на консультацию к менеджеру отдела продаж. «Группа ЛСР» организует экскурсии на площадки своих строящихся жилых комплексов, и попасть на такую прогулку по стройке можно тоже через мобильного помощника.

А после того, как сделка состоится и вы подпишете договор, в приложении вы сможете в любое время следить за тем, как строится ваш дом до тех пор, пока не подпишете акт приема-передачи.

Ну а после того, как вы получите ключи от своей новой квартиры, мобильное приложение останется вашим верным помощником. В разделе «Проживание » можно отслеживать начисления и платежи по лицевым счетам. Через него можно вносить показания счетчиков, вызвать мастера из управляющей компании или оставить коммунальщикам заявку.

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