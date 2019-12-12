За полицейскую волокиту люди будут получать компенсации

Правительственная комиссии рассмотрела законопроект, предусматривающий введение выплат за необоснованный отказ от возбуждения уголовных дел. На компенсацию смогут претендовать те, на чьи заявления о преступлении правоохранители долгое время не реагировали, выносили отказы от возбуждения уголовного дела. Но в конце-концов потерпевшим удалось-таки добиться правды.

Согласно поправкам теперь, сроки отведенные для рассмотрения дела, указанные в уголовно-процессуальном кодексе РФ, будут отсчитываться не от момента возбуждения дела (а это часто происходит после массы усилий и через длительное время). А от дня подачи заявления потерпевшим.

За сложными юридическими терминами стоит реальная жизнь. Люди годами не могут добиться от полиции возбуждения дел. Особенно если это касается преступлений с имуществом или электронным мошенничеством. Благодаря развитию сервисов электронных услуг теперь нередко можно обнаружить себя должником микрофинансовой организации. Или с удивлением узнать, что квартира в которой вы живете продана — кто-то вместо вас в личном кабинете Госуслуг оформил право электронной подписи и продал недвижимость (теперь это тоже можно сделать дистанционно). И пока потерпевший обивает пороги полицейских участков, пытаясь доказать что это не он сделал, мошенники успевают три раза перепродать квартиру. Уголовного же дела нет, спорное имущество не арестовано, делай что хочешь.

- Осенью это года, я вдруг узнала, что на мне висят два кредита. Один в Новосибирске, где я вообще никогда в жизни не была. Второй в Москве, - рассказывает ведущий экономист поликлиник Химок. - И теперь должна непонятно кому и за что 50 000 рублей. В такую же ситуацию попали и мои коллеги — Мария Волкова и Елена Проц. При этом кредиты на нас оформлены под дикие условия — 560% годовых. Выяснилось, что данные наших паспортов и СНИЛС попали злоумышленникам от негосударственного пенсионного фонда «Согласие», они к нам приходили и оформляли документы, которые я потом с удивлением увидела в кредитом договоре. Мы с коллегами обратились в полицию города Химки, но получили отказ от возбуждения дела. По мнению сотрудников правоохранительных органов, к уголовным преступления данная ситуация не относиться. Между тем, проценты капают, кредиты все еще на нас значатся. Если ничего не делать, то спокойно может дойти до конфискации имущества.

С преступлениями против личности — убийствами, побоями, кражами примерно тоже самое.

- Каждый второй приходит к нам с жалобами на отказы в уголовном расследовании, - говорит бывший следователь, а теперь председатель коллегии адвокатов Александр Карабанов. - Так что необходимость данных поправок назрела как никогда. История самые разные, от экономическихпреступней, до уголовных. Буквально в прошлом месяце пришел сын погибшего в Тульской области мужчины. И хотя смерть его отца наступила в результате насильственных действий, следователи выдали отказ от возбуждения уголовного дела . Такая порочная практика приводит к невозможности раскрыть дело по горячим следам, к утрате доказательств по делу (запись с видеокамер со временем удаляется, медицинские документы теряются и т. д.). А в результате к установлению и задержанию преступников. А в случае экономических преступлений, вовремя найти или наложить арест на похищенное имущество.

Так же Карабанов отмечает, что хорошо бы ввести компенсации и для обвиняемых, дела которых рассматриваются неразумно долго.

- В ходе расследование угловых дел следователи тоже достаточно часто допускают волокиту. Плевое преступление расследует год, два пять. И часто, особенно по экономическим статьям против бизнесменов, после нескольких нахождения подследственного в СИЗО уголовное дело закрывают за недоказанностью. А человек уже лишился всего — семьи, бизнеса, социальных и родственных связей, здоровья

Что касается судов, то юрист Андрей Акулов говорит, что подобные нормы, ускоряющие рассмотрение уже давно введены и хорошо себя зарекомендовали.

- Поправки в законе о компенсации за рассмотрение судопроизводства по гражданским, административным и уголовным делам в не разумный срок действуют с 2010 года. Дисциплина судов резко повысилась, - отмечает Акулов. - Если раньше дела могли рассматривать и годами, то сейчас все намного быстрее. Срок рассмотрения дела в первой инстанции у нас в России теперь гораздо короче, чем во многих европейских страна. Правда есть и обратная сторона медали. Иногда суды выносят поспешные решения как в простых делах (кредиты), так и в сложных (раздел имущества, выселение), где поспешность вредит качеству решения и приводит к судебным ошибкам, которые потом приходится устранять.