Pornhub подвел итоги года: россияне полюбили видео с доминированием и зрелыми женщинами

Россия вошла в топ-20 стран по просмотру порно. Жители нашей страны ищут на Pornhub видео со зрелыми женщинами и доминированием. Кроме того, во многих случаях пользователи интересовались именно русскими порноактрисами.

Всего за год сайт посетили 42 миллиарда раз фолловеры со всего мира. Ресурс посещают в среднем 115 миллионов раз в день. Чаще всего на порноресурс заходили жители США. На пятки им наступали японцы и англичане.

Россияне с прошлого года поднялись на одну позицию, "захватив" 18-ю строку в списке. В среднем жители России стали проводить на порносайте 8 минут 35 секунд. Это на 47 секунд дольше, чем в 2018 году.

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В российском топе запросов на первых местах оказались хентай и зрелые женщины. Замкнули тройку видео из раздела "доминирование". Любимыми актрисами наших соотечественников оказались Солазола, ЛеоЛулу и постоянная фаворитка рейтинга Райли Рид.

Самым распространенным поисковым запросом со всего мира стали: любительское порно и инопланетяне. В Pornhub посчитали, что это обусловлено призывом интернет-пользователей штурмовать американскую секретную военную базу "Зона 51" в штате Невада. На третьем месте по популярности запросов - ролики "от первого лица". На четвертой позиции - блогерша Бель Делфин, получившая известность благодаря продаже воды из своей ванны. Чуть ниже в рейтинге - косплей.

Среди самых популярных категорий - ролики с японками, хентай и лесбийское порно. Чуть меньше пользователи искали видео с участием женщин средних лет, а также с корейскими и азиатскими актрисами. Среди порноактрис самой популярной стала Ланп Роудс. За ней следует Миа Халифа. Райли Рид, как и в 2018 году, замыкает тройку лидеров.