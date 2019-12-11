2019-12-12T16:14:55+03:00
Общество

Мария Мандрыко: Учить нужно так, чтобы знания поглощали с аппетитом

Цель стартовавшего в России масштабного конкурса «Учитель будущего» - поиск, поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе
Ирина ГОЛЛАЙ
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Запустила конкурс президентская платформа «Россия - страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения России. А реализуется он в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого», который в свою очередь является частью национального проекта «Образование».

- Конкурс призван найти не просто талантливых учителей, но в первую очередь педагогов, умеющих работать сообща, понимающих, что эффект от совместной работы команды качественно превосходит эффект от работы отдельных людей, - рассказал «КП» генеральный директор АНО «Россия - страна будущего» Алексей Комиссаров.

- Мы приглашаем к участию команды учителей школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, учителей начальных классов, а также педагогов воспитательных служб без ограничений по возрасту и стажу. Все участники получат доступ к электронным библиотекам, а учителя-финалисты смогут стать участниками образовательных программ Мастерской управления «Сенеж».

Учитель английского языка из средней школы № 4 города Южноуральска Мария Мандрыко. Фото: Архив М. МАНДРЫКО

Учитель английского языка из средней школы № 4 города Южноуральска Мария Мандрыко. Фото: Архив М. МАНДРЫКО

Учитель английского языка из средней школы № 4 города Южноуральска Мария Мандрыко идет на конкурс с командой коллег.

- Для меня школа - жизнь. Бабушка была учителем географии. Мама преподает в начальных классах. Читать я училась по чужим тетрадкам. Мама их проверяла, а я спрашивала: «Что за буква?» - говорит Мария Мандрыко.

- У нас в школе № 4 замечательный сильный коллектив педагогов. Воспитанники тоже радуют. В 2018 году ученики подготовили проект для дошколят из соседнего садика и сами вели у них занятия по английскому. Малыши были в восторге, а школьники подтянули иняз. На будущее лето мы организуем ученикам поездку в Лондон. Очень интересно посмотреть, как мои детки будут применять английский на практике. И, конечно, хочется посетить с ними знаковые места, о которых мы говорим на уроках.

Мария привела интересное сравнение:

- Хороший учитель - как шеф-повар на кухне. Учить нужно так, чтобы знания поглощали с большим аппетитом, словно вкусное блюдо, - говорит педагог. - Я создаю на уроках ситуацию успеха. А если кто-нибудь не понял тему, подтяну после звонка. Так что троечников почти нет. Кстати, сама Мария Мандрыко - победитель городского конкурса «Учитель года-2014», принимала участие в многих областных состязаниях профи. - Конкурс любого уровня - это движение вперед, новый опыт, идеи и новая пища для размышления. Учитель будущего обязательно должен учиться сам, - замечает учитель. - Очень интересный момент: организаторы сообщают, что участники получат доступ к богатой базе педагогических знаний и войдут в сообщество лучших учителей-новаторов страны.

КОММЕНТАРИЙ

Елена КОУЗОВА, первый заместитель министра образования Челябинской области:

- Челябинскую область всегда отличало высокое качество образования и профессиональный уровень специалистов, которые работают в этой сфере. Система конкурсов профессионального мастерства давно развивается на Южном Урале, поэтому даже на федеральных конкурсах наши специалисты демонстрируют высокие результаты. А самое главное - они становятся примером того, каким должен быть современный педагог - учитель, воспитатель, педагог дополнительного образования и управленец. Конкурс «Учитель будущего» хорош тем, что позволит педагогам показать не только знание своего предмета, но еще и владение технологиями, умение учитывать индивидуальные психолого-педагогические особенности воспитанников. Важно, что в этом конкурсе педагог выступает не сам за себя, а за команду. Командный принцип как раз отличает наше образование. Мы надеемся, что наши педагоги примут участие в новом конкурсе и достойно представят там область.

Узнать подробности конкурса «Учитель будущего» можно по ссылке.

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