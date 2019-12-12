Николай Валуев: «Страны БРИКС могли бы устроить альтернативные игры»

В российском спорте третий день обсуждаются меры, которые наша страна может принять в ответ на отстранение от Олимпийских игр и других крупных турниров. Самые распространенные идеи – отказаться от выступления под нейтральным флагом, объявить бойкот Олимпиадам, и устроить свои, альтернативные игры.

Экс-чемпион мира, депутат ГД Николай Валуев в эфире «Радио Комсомольская правда» рассказал, на какой базе можно было бы устроить свою Олимпиаду.

- Страны БРИКС могли бы устроить альтернативные игры, - сказал он в программе «Большой спорт». - Эта альтернатива должна выражаться и в денежном эквиваленте, чтобы привлечь сильных спортсменов. Жителей в странах БРИКС больше, чем в странах той же «большой восьмерки». Как, впрочем, и совокупный ВВП больше. Мне говорят: это местечковые соревнования никто не приедет. Это действительно риск, если мы будет предпринимать такие резкие шаги. Но к этому риску нас подвели. Где гарантия, что завтра ВАДА не придумает новые законы, и мы опять не сможем участвовать? И мы должны понимать, что в решении ВАДА об отстранении России есть политическая составляющая. И в будущем она может коснуться кого угодно. Например, Китая. Потому что у Китая натянутые отношения с США.

В БРИКС входят пять стран – Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Их совокупное население – 3 млрд человек, то есть почти половина жителей всего земного шара.

В пользу такой же идеи выступил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

- Мы под эти игры должны привлечь спортсменов из спорта действительно высших достижений, - рассказал он в эфире радио КП. - Такую Олимпиаду или назовем их «Игры Дружбы» можно сделать среди стран БРИКС, там действительно много высококлассных спортсменов. Но нужно все взвесить: в какие сроки проводить, через какую организацию заявлять это мероприятие.

Ранее о возможности проводить свои Игры заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.